بلدية الرصيفة تنظم معرض الكتاب المجاني

الوكيل الإخباري- نظّمت بلدية الرصيفة اليوم الأحد، معرض الكتاب المجاني في المكتبة العامة التابعة لها، تحت شعار: "كتاب نهديه.. نجد الأمل فيه.. لمستقبل نبنيه"، والذي يستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل. اضافة اعلان





وقال مدير الدائرة الثقافية في البلدية، جميل الشواربة، إن المعرض يهدف إلى خدمة أبناء المجتمع المحلي عبر توزيع 14 ألف كتاب من مخزون المكتبة مجانًا، بواقع 10 كتب لكل مواطن، وبما يتيح لهم اقتناء كتب متنوعة تتناسب مع اهتماماتهم الثقافية والعلمية والتعليمية.



وأوضح أن هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع انطلاق مشروع إعادة تأهيل المكتبة العامة، الذي يشمل تحديث البنية التحتية وحوسبة الخدمات بالكامل وفق أحدث الأنظمة المكتبية الرقمية، مؤكدًا أنه سيتم رفد المكتبة لاحقًا بمجموعة من الكتب الحديثة في مختلف المجالات الأدبية والعلمية والدينية.



وأضاف، إن البلدية ستوفر أجهزة حاسوب حديثة مرتبطة بشبكة الانترنت لتمكين رواد المكتبة من قراءة الكتب عبر الشبكة من خلال مواقع عالمية، مشيرا إلى أن جميع هذه الخدمات ستكون مجانية.



ودعا الشواربة إلى زيارة مبنى المكتبة في موقعه مقابل دار البلدية خلال فترة المعرض والاستفادة من هذه الفرصة القيمة للاطلاع على الكتب واقتنائها مجانا، لتكون نواة لمكتباتهم المنزلية الخاصة، وفرصة لترسيخ عادة اقتناء الكتب وقراءتها.

