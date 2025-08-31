بلدية الرصيفة تنظم معرض الكتاب المجاني

وقال مدير الدائرة الثقافية في البلدية، جميل الشواربة، إن المعرض يهدف إلى خدمة أبناء المجتمع المحلي عبر توزيع 14 ألف كتاب من مخزون المكتبة مجانًا، بواقع 10 كتب لكل مواطن، وبما يتيح لهم اقتناء كتب متنوعة تتناسب مع اهتماماتهم الثقافية والعلمية والتعليمية.
وأوضح أن هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع انطلاق مشروع إعادة تأهيل المكتبة العامة، الذي يشمل تحديث البنية التحتية وحوسبة الخدمات بالكامل وفق أحدث الأنظمة المكتبية الرقمية، مؤكدًا أنه سيتم رفد المكتبة لاحقًا بمجموعة من الكتب الحديثة في مختلف المجالات الأدبية والعلمية والدينية.
وأضاف، إن البلدية ستوفر أجهزة حاسوب حديثة مرتبطة بشبكة الانترنت لتمكين رواد المكتبة من قراءة الكتب عبر الشبكة من خلال مواقع عالمية، مشيرا إلى أن جميع هذه الخدمات ستكون مجانية.
ودعا الشواربة إلى زيارة مبنى المكتبة في موقعه مقابل دار البلدية خلال فترة المعرض والاستفادة من هذه الفرصة القيمة للاطلاع على الكتب واقتنائها مجانا، لتكون نواة لمكتباتهم المنزلية الخاصة، وفرصة لترسيخ عادة اقتناء الكتب وقراءتها.
-
أخبار متعلقة
-
عبور قافلة مساعدات جديدة مكونة من 26 شاحنة إلى غزة
-
الحكومة تسمح باستغلال بئر مياه حكومية لمشروع استزراع سمكي في الديسة
-
"شؤون المرأة": الشباب شريك رئيس في تمكين النساء
-
ورشة عمل حول خارطة طريق المدينة الذكية لعمان
-
ورشة توعوية في إربد حول برنامج "رعاية" لتأمين علاج السرطان
-
تعيين أعضاء جدد في المجلس الوطني للأمن السيبراني - أسماء
-
ندوة في إربد احتفاء بالشاعر الزغول
-
عبد الرحيم الواكد أميناً عاماً لمجلس الأعيان