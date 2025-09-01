الإثنين 2025-09-01 02:16 ص
 

حزب الاتحاد الأردني يشارك في مناقشات حكومية لتقييم قطاع النقل وإصلاحه

الإثنين، 01-09-2025 12:47 ص
الوكيل الإخباري-   في إطار الدور الوطني لحزب الاتحاد الأردني ومتابعته للملفات الحيوية، شارك رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل في مجلس النواب، سعادة النائب الدكتور أيمن البدادوة، ممثل الحزب، في أعمال اللجان الخاصة المنعقدة في دار رئاسة الوزراء، والمخصصة لتقييم واقع قطاع النقل ومناقشة الإشكاليات القائمة.اضافة اعلان


وقد جرت هذه المناقشات بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء المعنيين، وفي مقدمتهم وزير النقل، ووزير الاستثمار، ووزير الأشغال العامة والإسكان، إلى جانب الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث استمعوا إلى مختلف الطروحات والمقترحات المقدمة.

وخلال الجلسة، قدّم النائب البدادوة باسم الحزب مجموعة من الطروحات والحلول العملية المستندة إلى الرؤية السياسية والبرنامجية للحزب، ركّزت على معالجة التحديات التشريعية والتنظيمية، وتقديم مقترحات قابلة للتنفيذ بما يسهم في تطوير قطاع النقل والتخفيف من الأعباء التي يعاني منها المواطن.

وقد شكل هذا الحوار القطاعي، الذي جمع ممثلين عن مختلف الجهات الرسمية والقطاعية، فرصة لطرح رؤى إصلاحية جادة، نتج عنها توصيات أولية تُمهّد لبناء خطط إصلاحية شاملة تعزز كفاءة القطاع وتخدم المصلحة العامة.
 
 
حزب الاتحاد الأردني يشارك في مناقشات حكومية لتقييم قطاع النقل وإصلاحه

شؤون برلمانية

