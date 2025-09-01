حزب الاتحاد الأردني يشارك في مناقشات حكومية لتقييم قطاع النقل وإصلاحه

وقد جرت هذه المناقشات بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء المعنيين، وفي مقدمتهم وزير النقل، ووزير الاستثمار، ووزير الأشغال العامة والإسكان، إلى جانب الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث استمعوا إلى مختلف الطروحات والمقترحات المقدمة.
وخلال الجلسة، قدّم النائب البدادوة باسم الحزب مجموعة من الطروحات والحلول العملية المستندة إلى الرؤية السياسية والبرنامجية للحزب، ركّزت على معالجة التحديات التشريعية والتنظيمية، وتقديم مقترحات قابلة للتنفيذ بما يسهم في تطوير قطاع النقل والتخفيف من الأعباء التي يعاني منها المواطن.
وقد شكل هذا الحوار القطاعي، الذي جمع ممثلين عن مختلف الجهات الرسمية والقطاعية، فرصة لطرح رؤى إصلاحية جادة، نتج عنها توصيات أولية تُمهّد لبناء خطط إصلاحية شاملة تعزز كفاءة القطاع وتخدم المصلحة العامة.
-
أخبار متعلقة
-
المصري رئيسا لكتلة حزب عزم النيابية
-
الفايز: القرار السيادي الأردني لا يخضع للضغوط أو الإملاءات الخارجية
-
رئيس النواب يلتقي سفيري هنغاريا وبلغاريا
-
البريزات رئيسا لكتلة"تقدم" النيابية بالتوافق
-
مثول عدد من الأشخاص بينهم النائب اربيحات أمام مدعي عام عمان
-
انتخاب النائب هدى نفاع عضواً في مكتب البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي
-
تشكيل لجنة داخل كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية لإدارة التفاهمات النيابية المقبلة
-
توفي بحادثة مؤسفة في عمّان.. السيرة الذاتية للنائب الأسبق أبو سويلم