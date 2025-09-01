الضغوط تتزايد على نتنياهو لبحث صفقة تبادل قبل دخول غزة

وبحسب التقرير، فإن نتنياهو غير مستعد حالياً لقبول مقترح بشأن الصفقة كان قد وافق عليه قبل أسابيع، في وقت يواجه فيه دعوات متزايدة من مقربين منه بضرورة الرد على عرض حماس قبل بدء أي عملية عسكرية واسعة داخل المدينة.
ويأتي ذلك وسط تصاعد النقاشات في الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية حول جدوى التحرك العسكري مقابل إمكانية التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الأسرى.
