الضغوط تتزايد على نتنياهو لبحث صفقة تبادل قبل دخول غزة

الوكيل الإخباري- ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين، أن الضغوط تتصاعد على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث صفقة تبادل مع حركة حماس قبل التوغل في مدينة غزة.

وبحسب التقرير، فإن نتنياهو غير مستعد حالياً لقبول مقترح بشأن الصفقة كان قد وافق عليه قبل أسابيع، في وقت يواجه فيه دعوات متزايدة من مقربين منه بضرورة الرد على عرض حماس قبل بدء أي عملية عسكرية واسعة داخل المدينة.