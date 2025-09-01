الإثنين 2025-09-01 02:16 ص
 

إسقاط 32 مسيرة أوكرانية في أجواء القرم والبحر الأسود خلال 3 ساعات

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 01-09-2025 12:40 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أقاليم روسية.

وذكرت الوزارة في بيانها أنه "في الحادي والثلاثين من أغسطس، من الساعة 06:00 مساءً حتى الساعة 09:00 مساءً بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 32 طائرة مسيرة أوكرانية"، منها 7 طائرات فوق أراضي جمهورية القرم، و25 طائرة - فوق مياه البحر الأسود.

وتحاول القوات الأوكرانية يوميا مهاجمة المنشآت المدنية والمناطق السكنية المسالمة في الأقاليم الروسية باستخدام الطائرات المسيرة، بينما تتصدى قوات الدفاع الجوي للضربات المعادية.

RT

 
 
gnews

