إسقاط 32 مسيرة أوكرانية في أجواء القرم والبحر الأسود خلال 3 ساعات

وذكرت الوزارة في بيانها أنه "في الحادي والثلاثين من أغسطس، من الساعة 06:00 مساءً حتى الساعة 09:00 مساءً بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 32 طائرة مسيرة أوكرانية"، منها 7 طائرات فوق أراضي جمهورية القرم، و25 طائرة - فوق مياه البحر الأسود.
وتحاول القوات الأوكرانية يوميا مهاجمة المنشآت المدنية والمناطق السكنية المسالمة في الأقاليم الروسية باستخدام الطائرات المسيرة، بينما تتصدى قوات الدفاع الجوي للضربات المعادية.
