ورشة عمل حول خارطة طريق المدينة الذكية لعمان

الوكيل الإخباري- عقدت لجنة التخطيط والتصميم الحضري في شعبة الهندسة المعمارية بنقابة المهندسين، اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان: "مشروع خارطة طريق المدينة الذكية لمدينة عمان ودور أمانة عمان فيها".

وقال نقيب المهندسين، عبدالله غوشة، خلال الورشة، إن المدينة الذكية لا تعني فقط إدخال التكنولوجيا إلى حياتنا اليومية، بل تعني أيضا إعادة صياغة العلاقة بين المواطن والمدينة، بحيث تصبح عمان أكثر استجابة لاحتياجات أهلها، وأكثر كفاءة في إدارة مواردها، وهنا يقدم التقدير لمدينة عمان وإدارتها.



وأشار إلى أن النقابة، من خلال أذرعها العلمية والمهنية، كانت وما زالت شريكا أساسيا في صياغة الرؤى والخطط التي تدفع عجلة التحديث والتطوير في بلدنا، وتسهم في صناعة المستقبل عبر تقديم الخبرة والاستشارات والدراسات والمبادرات التي تخدم الوطن والمجتمع.



وبين أن النقابة أطلقت العديد من المبادرات التي تتقاطع مع مفهوم المدن الذكية، سواء في مجال التخطيط العمراني المستدام، أو في إدارة الموارد البيئية، أو توظيف الحلول الرقمية في العمل الهندسي، مؤكدا أن عمان تستحق أن تكون مدينة ذكية وفقا للمعايير العالمية، مع أن أبرز التحديات التي تواجهها تكمن في قضايا النقل والمرور في المدن الأردنية.



وشدد غوشة، على أن نجاح مشروع المدينة الذكية لن يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك بين جميع الأطراف، خاصة النقابة، وأمانة عمان، والحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمواطن نفسه.



من جهته، قال رئيس الشعبة المعمارية وعضو مجلس النقابة، عماد الدباس، إن العالم يشهد تحولات متسارعة نحو المدن الذكية الصديقة للبيئة، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، مما يسهم في رسم ملامح مدن المستقبل.



وأشار إلى أن الحكومة تخطو خطوات في هذا الاتجاه، إلى جانب تجارب عربية بارزة في مصر والسعودية وقطر، وعدد من الدول العربية والإقليمية والعالمية.



وأكد ضرورة أن يكون المهندس المعماري متخصصا في مجالات دقيقة، مثل الذكاء الاصطناعي في تصميم وإدارة المدن، أو العمارة الرقمية، والتحول الرقمي في العملية التعليمية والتطبيق العملي، وكذلك في الطاقة المتجددة والمباني الخضراء ضمن المشاريع الحضرية.



بدوره، قال رئيس اللجنة، خالد المومني، إن نشاطات اللجنة القادمة ستتضمن عددا كبيرا من المواضيع المهمة جدا في مجالات التخطيط والتصميم العمراني، وإدارة المدن، والبنى التحتية، والخدمات، واستعمالات الأراضي، والتنمية المستدامة.



وأضاف أن هذه الورشة تفتح صفحة جديدة في مسيرة مدينتنا نحو المستقبل، مؤكدا أن المدينة الذكية ليست مجرد أنظمة رقمية أو حلول إلكترونية، بل هي فكر ورؤية تسعى إلى "أنسنة" التكنولوجيا، وجعلها في خدمة الوطن لتعزيز جودة الحياة، وإدارة الموارد بكفاءة، وبناء مدينة أكثر مرونة واستدامة.



وأقيمت إلى جانب الورشة جلستان حواريتان، لمناقشة ركائز الاستراتيجية، وعرض أبرز الأفكار، بهدف جمع التغذية الراجعة من أصحاب الاختصاص لتطوير الاستراتيجية بشكل مستمر.