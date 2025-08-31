الأحد 2025-08-31 10:43 م
 

ورشة عمل حول خارطة طريق المدينة الذكية لعمان

ل
جانب من الورشة
 
الأحد، 31-08-2025 08:50 م

الوكيل الإخباري- عقدت لجنة التخطيط والتصميم الحضري في شعبة الهندسة المعمارية بنقابة المهندسين، اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان: "مشروع خارطة طريق المدينة الذكية لمدينة عمان ودور أمانة عمان فيها".

اضافة اعلان


وقال نقيب المهندسين، عبدالله غوشة، خلال الورشة، إن المدينة الذكية لا تعني فقط إدخال التكنولوجيا إلى حياتنا اليومية، بل تعني أيضا إعادة صياغة العلاقة بين المواطن والمدينة، بحيث تصبح عمان أكثر استجابة لاحتياجات أهلها، وأكثر كفاءة في إدارة مواردها، وهنا يقدم التقدير لمدينة عمان وإدارتها.


وأشار إلى أن النقابة، من خلال أذرعها العلمية والمهنية، كانت وما زالت شريكا أساسيا في صياغة الرؤى والخطط التي تدفع عجلة التحديث والتطوير في بلدنا، وتسهم في صناعة المستقبل عبر تقديم الخبرة والاستشارات والدراسات والمبادرات التي تخدم الوطن والمجتمع.


وبين أن النقابة أطلقت العديد من المبادرات التي تتقاطع مع مفهوم المدن الذكية، سواء في مجال التخطيط العمراني المستدام، أو في إدارة الموارد البيئية، أو توظيف الحلول الرقمية في العمل الهندسي، مؤكدا أن عمان تستحق أن تكون مدينة ذكية وفقا للمعايير العالمية، مع أن أبرز التحديات التي تواجهها تكمن في قضايا النقل والمرور في المدن الأردنية.


وشدد غوشة، على أن نجاح مشروع المدينة الذكية لن يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك بين جميع الأطراف، خاصة النقابة، وأمانة عمان، والحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمواطن نفسه.


من جهته، قال رئيس الشعبة المعمارية وعضو مجلس النقابة، عماد الدباس، إن العالم يشهد تحولات متسارعة نحو المدن الذكية الصديقة للبيئة، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، مما يسهم في رسم ملامح مدن المستقبل.


وأشار إلى أن الحكومة تخطو خطوات في هذا الاتجاه، إلى جانب تجارب عربية بارزة في مصر والسعودية وقطر، وعدد من الدول العربية والإقليمية والعالمية.


وأكد ضرورة أن يكون المهندس المعماري متخصصا في مجالات دقيقة، مثل الذكاء الاصطناعي في تصميم وإدارة المدن، أو العمارة الرقمية، والتحول الرقمي في العملية التعليمية والتطبيق العملي، وكذلك في الطاقة المتجددة والمباني الخضراء ضمن المشاريع الحضرية.


بدوره، قال رئيس اللجنة، خالد المومني، إن نشاطات اللجنة القادمة ستتضمن عددا كبيرا من المواضيع المهمة جدا في مجالات التخطيط والتصميم العمراني، وإدارة المدن، والبنى التحتية، والخدمات، واستعمالات الأراضي، والتنمية المستدامة.


وأضاف أن هذه الورشة تفتح صفحة جديدة في مسيرة مدينتنا نحو المستقبل، مؤكدا أن المدينة الذكية ليست مجرد أنظمة رقمية أو حلول إلكترونية، بل هي فكر ورؤية تسعى إلى "أنسنة" التكنولوجيا، وجعلها في خدمة الوطن لتعزيز جودة الحياة، وإدارة الموارد بكفاءة، وبناء مدينة أكثر مرونة واستدامة.


وأقيمت إلى جانب الورشة جلستان حواريتان، لمناقشة ركائز الاستراتيجية، وعرض أبرز الأفكار، بهدف جمع التغذية الراجعة من أصحاب الاختصاص لتطوير الاستراتيجية بشكل مستمر.


وحضر الورشة نائب مدير المدينة في أمانة عمان، نبيل الجريري، وأعضاء مجلس النقابة، والأمين العام، وأعضاء الشعبة المعمارية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

عبور قافلة مساعدات جديده مكونه من 26 شاحنة إلى غزة

أخبار محلية عبور قافلة مساعدات جديدة مكونة من 26 شاحنة إلى غزة

ل

عربي ودولي كشف تفاصيل التأشيرة الخليجية الموحدة وموعد تطبيقها

وثيقة سرية داخلية تقر بفشل عملية "عربات جدعون"

فلسطين وثيقة سرية داخلية تقر بفشل عملية "عربات جدعون"

نتنياهو: نفذنا عملية عسكرية قبل أيام في سوريا

عربي ودولي نتنياهو: نفذنا عملية عسكرية قبل أيام في سوريا

ا

فلسطين القمة الدولية للقيادات الدينية تدين حرب الإبادة والتجويع في غزة

80 شهيدا في غزة منذ فجر الأحد 31 منهم من طالبي المساعدات

فلسطين 80 شهيدا في غزة منذ فجر الأحد 31 منهم من طالبي المساعدات

ا

عربي ودولي ميرتس: الصراع في أوكرانيا قد يستمر لفترة طويلة

إسرائيل تعد خططا لاحتجاز غريتا تونبرغ ورفاقها .. تفاصيل

عربي ودولي إسرائيل تعد خططا لاحتجاز غريتا تونبرغ ورفاقها .. تفاصيل



 
 





الأكثر مشاهدة