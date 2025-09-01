ميرتس يزعم أن برلين أنقذت "الناتو" من الانهيار

الوكيل الإخباري- أكد مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس أن برلين أنقذت حلف "الناتو" من الانهيار من خلال قرار زيادة حجم القروض الحكومية للأغراض الدفاعية.



وقال ميرتس في مقابلة مع قناة "ZDF" التلفزيونية: "في الأساس، تمكنا من الحفاظ على (الناتو) بفضل قرارنا. كنت في قمة الحلف في لاهاي. وعرفت أنه إذا لم نغير القانون الأساسي ولم نكن مستعدين لتخصيص 3.5% (من الناتج المحلي الإجمالي) للدفاع عن ألمانيا و1.5% للبنية التحتية اللازمة، لكان الناتو قد انهار على الأرجح في ذلك اليوم. لقد منعنا ذلك".



وبرر هذا السياسي القرار الذي يتعارض مع وعوده الانتخابية بشأن التعديل، بالوضع "المتغير بشكل جذري"، لكنه اعترف بوجود مشكلة في زيادة عبء الديون على ألمانيا.

