ميرتس يزعم أن برلين أنقذت "الناتو" من الانهيار

وقال ميرتس في مقابلة مع قناة "ZDF" التلفزيونية: "في الأساس، تمكنا من الحفاظ على (الناتو) بفضل قرارنا. كنت في قمة الحلف في لاهاي. وعرفت أنه إذا لم نغير القانون الأساسي ولم نكن مستعدين لتخصيص 3.5% (من الناتج المحلي الإجمالي) للدفاع عن ألمانيا و1.5% للبنية التحتية اللازمة، لكان الناتو قد انهار على الأرجح في ذلك اليوم. لقد منعنا ذلك".
وبرر هذا السياسي القرار الذي يتعارض مع وعوده الانتخابية بشأن التعديل، بالوضع "المتغير بشكل جذري"، لكنه اعترف بوجود مشكلة في زيادة عبء الديون على ألمانيا.
