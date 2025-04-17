الصفدي إلى سوريا للقاء الشرع والشيباني

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الصفدي يلتقي خلال الزيارة فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع، ويجري محادثات موسعة مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
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