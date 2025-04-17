الصفدي إلى سوريا للقاء الشرع والشيباني

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الوكيل الإخباري- يزور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الخميس، الجمهورية العربية السورية الشقيقة. اضافة اعلان





وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الصفدي يلتقي خلال الزيارة فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع، ويجري محادثات موسعة مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.





