الصفدي: ندعم استقرار وأمن سوريا ووحدة أراضيها ونرفض التدخل الخارجي بشؤونها

الوكيل الإخباري- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، وذلك قُبَيل الاجتماع الثلاثي الأردني-السوري-الأميركي المشترك الذي عُقِد اليوم لبحث الأوضاع في سوريا. اضافة اعلان





وأكّد الصفدي والشيباني عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن وسوريا، واستمرار العمل على تطوير آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، ترجمةً لتوجيهات القيادتين.



كما بحث الوزيران جهود تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوب سوريا وحل الأزمة هناك.



وجدّد الصفدي التأكيد على موقف المملكة الثابت في دعم جهود الحكومة السورية في عملية إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها، وسلامة أراضيها ومواطنيها، وتحفظ حقوق السوريين كافة.



كما أكّد الصفدي موقف المملكة الداعم لسوريا وأمنها وسيادتها واستقرارها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها، ورفض كل التدخّلات الخارجية في شؤونها، مُشدّدًا على أن أمن سوريا ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة، وداعيًا إلى احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها من الجميع.



وجدّد الوزيران التأكيد على إدانة الاعتداءات والغارات الإسرائيلية المتكررة على سوريا وتدخّلاتها فيها، والتي تُعدّ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، واعتداءً على سيادة سوريا يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها ويهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، وانتهاكًا لاتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل للعام ١٩٧٤.



من جانبه، ثمّن الشيباني دور المملكة وجهودها المستمرة في إسناد ودعم سوريا في مسيرة عملية إعادة البناء، وبما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها ويلبي طموحات مواطنيها.