الصفدي ونظيره البلجيكي يبحثان التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

09:19 م

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الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، مباحثات موسعة مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية البلجيكي برنارد كوينتين تناولت العلاقات الثنائية بين المملكتين الصديقتين، والحرص المشترك على تعزيزها تعاوناً أوسعاً في مختلف المجالات. اضافة اعلان





وبحث الوزيران التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار يوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.



وثمن الصفدي مواقف بلجيكا الداعمة للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وأكد أهمية التعاون القائم في إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة.



وأكد كوينتين مركزية دور الأردن في جهود إنهاء الأزمات الإقليمية وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.



كما بحث الوزيران تطورات الأوضاع في سوريا حيث أطلع الصفدي كوينتين على لقاءاته مع قيادة الإدارة الجديدة في سوريا.



وأكد الصفدي على ضرورة دعم الشعب السوري الشقيق في إعادة بناء وطنه على الأسس التي تحفظ وحدته وتماسكه واستقلاله وسيادته وتخلصه من الإرهاب وتلبي طموحات شعبه وتحفظ حقوق جميع مكوناته.



واتفق الوزيران على إدامة عملية التشاور والتنسيق حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة.