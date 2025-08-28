الصفدي يبحث مع السيناتور فان هولن وميركلي تطورات المنطقة والعلاقات الثنائية

07:19 م

الوكيل الإخباري- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، عضوَي مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور كريس فان هولن، والسيناتور جيف ميركلي، ووفدًا مرافقًا لهما. اضافة اعلان





وبحث الصفدي والوفد الأميركي، الذي رأسه السيناتور فان هولن، سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، والأوضاع في المنطقة.