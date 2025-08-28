الصفدي يبحث مع السيناتور فان هولن وميركلي تطورات المنطقة والعلاقات الثنائية

وبحث الصفدي والوفد الأميركي، الذي رأسه السيناتور فان هولن، سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، والأوضاع في المنطقة.
