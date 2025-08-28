الخميس 2025-08-28 08:20 م
 

الصفدي يبحث مع السيناتور فان هولن وميركلي تطورات المنطقة والعلاقات الثنائية

الصفدي يبحث مع السيناتور فان هولن وميركلي تطورات المنطقة والعلاقات الثنائية
الصفدي يبحث مع السيناتور فان هولن وميركلي تطورات المنطقة والعلاقات الثنائية
 
الخميس، 28-08-2025 07:19 م
الوكيل الإخباري-   التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، عضوَي مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور كريس فان هولن، والسيناتور جيف ميركلي، ووفدًا مرافقًا لهما.اضافة اعلان


وبحث الصفدي والوفد الأميركي، الذي رأسه السيناتور فان هولن، سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، والأوضاع في المنطقة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ر

أخبار محلية افتتاح المركز التقني في قادسية الطفيلة

ا

أسواق ومال روسيا: تراجع الاحتياطي الدولي إلى 682.8 مليار دولار

الزعبي: مراكز الخدمات الحكومية الشاملة تعزز ثقة المواطن بالمؤسسات

أخبار محلية الزعبي: مراكز الخدمات الحكومية الشاملة تعزز ثقة المواطن بالمؤسسات

مديرية أوقاف الرمثا تحتفل بتخريج طلبة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم

أخبار محلية مديرية أوقاف الرمثا تحتفل بتخريج طلبة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم

ا

أخبار محلية مناظرة عن التنمّر الإلكتروني في إربد

الصفدي يبحث مع السيناتور فان هولن وميركلي تطورات المنطقة والعلاقات الثنائية

أخبار محلية الصفدي يبحث مع السيناتور فان هولن وميركلي تطورات المنطقة والعلاقات الثنائية

ل

أخبار محلية ورشة حول صياغة الإطار العام للبرنامج التدريبي لمستوى مختص في التمريض

الخلايلة يعلن قرب تسليم وحدات سكنية جديدة للأسر الفقيرة .. تفاصيل

أخبار محلية الخلايلة يعلن قرب تسليم وحدات سكنية جديدة للأسر الفقيرة .. تفاصيل



 
 





الأكثر مشاهدة