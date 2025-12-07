الصفدي يستقبل سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ويبحث تعزيز العلاقات الثنائية

06:35 م

الوكيل الإخباري- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز في لقاء بحث علاقات الصداقة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية والتطورات في غزة، خصوصًا جهود إدخال المساعدات الإنسانية الفورية والكافية والمستدامة إلى القطاع. اضافة اعلان



