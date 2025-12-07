الصفدي يستقبل كايا كالاس ويبحثان تطوير الشراكة الأردنية – الأوروبية

06:01 م

الوكيل الإخباري- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم نائب رئيسة المفوّضية الأوروبية والمُمثّلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.





وبحث الصفدي وكالاس خلال اللقاء الذي تابعا فيه محادثاتهما التي عقداها في برشلونة الشهر الماضي خلال منتدى «الاتحاد من أجل المتوسط» سبل تعزيز الشراكة الأردنية–الأوروبية الاستراتيجية الراسخة وتطويرها في مختلف المجالات.



كما بحثا التحضيرات للقمة الأردنية–الأوروبية التي ستُعقد في عمّان في الثامن من الشهر المقبل، بمشاركة جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ورئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.



وثمّن الصفدي مواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة للأردن والدعم المستمر الذي يقدّمه الاتحاد للمملكة في عديد من القطاعات التنموية والاقتصادية.



وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة، وأكّد الصفدي ضرورة تكاتف الجهود لالتزام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ بنوده كاملةً وإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل كافٍ ومستدام وفوري، والمضي نحو المرحلة الثانية من الاتفاق وربط تحقيق الاستقرار بأفق سياسي واضح يجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين.



وشدّد الصفدي على ضرورة وقف التصعيد الخطير والإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، والانتهاكات للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



كما بحث الصفدي وكالاس مستجدّات الأوضاع في سوريا، وجدّد الصفدي التأكيد على دعم الأردن للشقيقة سوريا في إعادة البناء على أسس تضمن وحدة سوريا وأمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وأدان مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال جزء من أراضيها في انتهاك واضح لسيادة دولة عربية وميثاق الأمم المتحدة.



وأكّد الصفدي وكالاس صلابة الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، واستمرار العمل على تعزيزها تعاونًا أوسع في جميع المجالات، وبما يخدم مصالح الجانبين ويعزّز جهود تحقيق الأمن والاستقرار.

