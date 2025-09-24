الأربعاء 2025-09-24 07:36 ص
 

الصفدي يشارك في اجتماع تنظمه فرنسا بشأن جهود وقف الحرب على غزة

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
الأربعاء، 24-09-2025 06:07 ص
الوكيل الإخباري-   شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، في الاجتماع الذي تنظمه فرنسا حول جهود وقف الحرب على غزة.اضافة اعلان


ويأتي الاجتماع على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
 
 
