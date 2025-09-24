الأربعاء 2025-09-24 09:55 م
 

مذكرة تفاهم لإقامة مشاورات سياسية بين الأردن وكولومبيا

جانب من توقيع المذكرة
 
الأربعاء، 24-09-2025 09:22 م

الوكيل الإخباري- وقع الأردن وكولومبيا في نيويورك مذكرة تفاهم لإقامة مشاورات سياسية بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة الخارجية في جمهورية كولومبيا.

جاء ذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.


وأجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي مباحثات موسّعة مع وزيرة خارجية كولومبيا روزا يولندا فيلافيسانسيو.

 
 
