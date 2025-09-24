مذكرة تفاهم لإقامة مشاورات سياسية بين الأردن وكولومبيا

الوكيل الإخباري- وقع الأردن وكولومبيا في نيويورك مذكرة تفاهم لإقامة مشاورات سياسية بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة الخارجية في جمهورية كولومبيا.

جاء ذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.