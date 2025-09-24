وزير الشباب والقائم بأعمال السفارة الأميركية في الأردن يبحثان التعاون

الوكيل الإخباري - قال وزير الشباب، الدكتور رائد سامي العدوان، إن الشباب الأردني يحظى برعاية ملكية وضعت الشباب الأردني على سلم الأولويات الوطنية، مبينا التوجيهات الملكية نحو قطاع الشباب والتي تمثلت في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم وحمايتهم من آفة المخدرات.

وأضاف العدوان، خلال لقائه اليوم الأربعاء، بالقائم بأعمال السفارة الأميركية في الأردن بيتر شيه، أن الوزارة تعمل وفق محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب ومسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مبينا أن تفعيل المراكز الشبابية أولوية عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، والتي أوجبت تعزيز الشراكة مع المؤسسات الرسمية والوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن توفير برامج شبابية متنوعة وتأمين مساحات شبابية آمنة وصديقة للشباب الأردني.



واستعرض العدوان برامج تنفذها الوزارة في مجالات الأمن والسلم المجتمعي، والمهارات الرقمية، وتحصين الشباب من آفة المخدرات، وترجمة القرار الأممي 2250 الشباب والسلام والأمن، وحاضنات الأعمال، والتطوع، والأنشطة الرياضية والثقافية.



وثمن الشراكة مع السفارة الأميركية في تنفيذ مشاريع شبابية في إطار التعاون الشبابي بين البلدين الصديقين، إلى جانب مشاريع تنموية مشتركة في مختلف المجالات.



من جانبه، أكد شيه عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين، مبينا أهمية تمكين الشباب باعتبارهم الشريحة الأكبر والقادة في المجتمع، معربا عن تطلعه للمضي قدما في تنفيذ برامج ومشاريع شبابية مشتركة تتواءم مع تطلعات الشباب واحتياجاتهم ومتطلبات سوق العمل والمهارات التقنية.