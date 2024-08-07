الصفدي يعقد مباحثات مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني

جاء ذلك على هامش أعمال الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية الذي تعقده منظمة التعاون الإسلامي.
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