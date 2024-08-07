الصفدي يعقد مباحثات مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني

الوكيل الإخباري- عقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مباحثات ثنائية مع القائم بأعمال وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي باقري كني.



جاء ذلك على هامش أعمال الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية الذي تعقده منظمة التعاون الإسلامي.