الصفدي يعقد وأعضاء مكلفين بالتحرك لوقف حرب غزة اجتماعا مع رئيس وزراء إسبانيا

ويأتي ذلك، في إطار الاجتماع الذي تستضيفه إسبانيا حول "تنفيذ حل الدولتين"، لبحث سبل إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يحقق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
كما أجرى الصفدي رفقة أعضاء اللجنة وعدد من المسؤولين الأوروبيين، مباحثات في مدريد، مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، ذلك في إطار الاجتماع الذي تستضيفه إسبانيا.
وتناول الاجتماع ضرورة إيجاد أفق سياسي حقيقي يتيح العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل وعلى أساس حل الدولتين.
كما تناول تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تكثيف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية والكارثة الإنسانية التي يسبب والجهود المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.
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