الصفدي يلتقي المبعوث الاممي الخاص لسوريا

وأكد الصفدي ضرورة تفعيل الجهود المستهدفة إنهاء الأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها بما يضمن وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويعيد لها الأمن والأمان ويهيئ الظروف للعودة الطوعية للاجئين.
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