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الصفدي يلتقي المبعوث الاممي الخاص لسوريا

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
السبت، 21-09-2024 10:57 م

الوكيل الإخباري-    بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسون، الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

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وأكد الصفدي ضرورة تفعيل الجهود المستهدفة إنهاء الأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها بما يضمن وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويعيد لها الأمن والأمان ويهيئ الظروف للعودة الطوعية للاجئين.

 
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