"الصناعة والتجارة" بصدد الانتهاء من إعداد مسودة مشروع نظام التجارة الإلكترونية

الوكيل الإخباري-   قال المستشار والناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، الأربعاء، إن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد مسوّدة مشروع نظام التجارة الإلكترونية.

وأضاف البرماوي إن النظام له عدة أهداف تصب في صالح المستهلك وتحفظ حقوقه.


وكانت الوزارة قالت في تصريح سابق في آب 2025 إنها تتجه لاتخاذ قرارات جديدة، لضبط استيراد الطرود البريدية عبر التجارة الإلكترونية بما يضمن حماية التجارة التقليدية من المنافسة غير العادلة.


وأوضحت في حينه أن أهم القطاعات التي تشملها التجارة الإلكترونية في الأردن الطرود الواردة عابرة الحدود، والتي تشمل الملابس، والإكسسوارات، والعطور، والمواد التجميلية، والألعاب، والمكملات الغذائية.

 
 
