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الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء كميات من القمح

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أرشيفية
الأربعاء، 13-11-2024 11:36 ص

الوكيل الإخباري- طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عطاء لشراء كمية 100 ألف أو 120 ألف طن من القمح.

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ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني الحالي.


واشترطت الوزارة إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن 30 يوماً من تاريخ فتح العروض وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

 
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