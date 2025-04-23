الضمان: 11850 منشأة بادرت بتقسيط مديونيتها بمبلغ إجمالي 396 مليون دينار

وجددت المؤسسة دعوتها في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي للمنشآت المدينة إلى الإسراع للاستفادة من قرار مجلس إدارتها الذي تضمن تمديد العمل بإلغاء فائدة التقسيط بنسبة (0%)، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة بتاريخ 30/6/2025، ولمنشآت القطاع السياحي حتى تاريخ 31/12/2025.
وأكدت المؤسسة في بيانها أن هذا القرار يعتبر فرصة ذهبية لكافة المنشآت المدينة لتقسيط مديونيتها، خاصة وأن مجلس إدارتها اتخذ هذا القرار في إطار الدعم المتواصل للقطاع الخاص وتعزيز قدرته الاقتصادية على الاستمرارية والنمو.
وأشارت إلى أن المنشآت التي لديها اتفاقية تقسيط فعالة أو جدولة بإمكانها أيضًا الاستفادة من هذا القرار والتقدم بطلب إعادة الجدولة ضمن الأسس المطبقة بالمؤسسة.
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