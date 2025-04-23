الضمان: 11850 منشأة بادرت بتقسيط مديونيتها بمبلغ إجمالي 396 مليون دينار

12:00 م

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الوكيل الإخباري- أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن عدد المنشآت المدينة التي سارعت إلى الاستفادة من قرار مجلس إدارتها المتعلق بتقسيط أو جدولة المديونية المترتبة عليها منذ تطبيق القرار بتاريخ 1/5/2024 بلغ (11850) منشأة، وبمبلغ إجمالي لاتفاقيات التقسيط وصل إلى (396) مليون دينار. اضافة اعلان





وجددت المؤسسة دعوتها في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي للمنشآت المدينة إلى الإسراع للاستفادة من قرار مجلس إدارتها الذي تضمن تمديد العمل بإلغاء فائدة التقسيط بنسبة (0%)، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة بتاريخ 30/6/2025، ولمنشآت القطاع السياحي حتى تاريخ 31/12/2025.



وأكدت المؤسسة في بيانها أن هذا القرار يعتبر فرصة ذهبية لكافة المنشآت المدينة لتقسيط مديونيتها، خاصة وأن مجلس إدارتها اتخذ هذا القرار في إطار الدعم المتواصل للقطاع الخاص وتعزيز قدرته الاقتصادية على الاستمرارية والنمو.



وأشارت إلى أن المنشآت التي لديها اتفاقية تقسيط فعالة أو جدولة بإمكانها أيضًا الاستفادة من هذا القرار والتقدم بطلب إعادة الجدولة ضمن الأسس المطبقة بالمؤسسة.