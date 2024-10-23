الطاقة توقع 20 اتفاقية مع جمعيات خيرية لتمويل تركيب خلايا شمسية منزلية

وأكد الخرابشة، أن الاتفاقيات الموقعة مع الجمعيات تستهدف دعم القطاع المنزلي في الأردن لتخفيف أعباء فاتورة الكهرباء على المواطنين، ويأتي ضمن توجهات الوزارة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية.
وبين أن هذه المرحلة من البرنامج تستهدف دعم تركيب 4000 نظام طاقة شمسية و5000 سخان شمسي بحلول نهاية العام الحالي، مؤكدا نهج الوزارة في ضمان التوزيع العادل للدعم ليستفيد منه المواطن في أقاليم المملكة كافة، معتبرا الجمعيات الخيرية شركاء رئيسيين في تنفيذ البرنامج.
ونوه الخرابشة إلى أن المجال مفتوح أمام أي جمعية تمتلك الكفاءة لتحقيق شروط البرنامج للمشاركة فيه.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي للصندوق، رسمي حمزة، أهمية الجدية من الجمعيات في تنفيذ خطوات استفادة المواطنين من البرنامج والدعم المقدم من الوزارة وفقا للدليل الإرشادي الصادر من الصندوق بالخصوص.
وأوضح أن بعض آليات الدعاية والتسويق للبرنامج تتم بطريقة خاطئة، حيث لا يتم الإشارة بشكل كاف إلى أن الدعم هو منحة مباشرة من الوزارة.
وأشار إلى أن الصندوق ألزم شركات الطاقة بتوقيع نموذج فني، يضمن التزامها الكامل بكل ما ورد في الدليل الإرشادي الخاص ببرنامج الدعم.
من جانبهم، أشاد رؤساء الجمعيات بدور برنامج القطاع المنزلي والدعم المقدم من الوزارة لأثره الكبير في تخفيض فاتورة الكهرباء على المواطنين، مطالبين بتوسيع عدد الجمعيات التعاونية المشاركة في البرنامج، وإعادة النظر في الكفالة المالية المطلوبة من الجمعيات كشرط للمشاركة في البرنامج.
-
أخبار متعلقة
-
مدير المدن الصناعية يؤكد أهمية الخدمات المساندة لضمان نجاح الاستثمارات
-
عبور 52 شاحنة مساعدات أردنية إلى قطاع غزة
-
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة النسور
-
البكار: التميز بالعمل يفتح الآفاق أمام الشباب لدخول سوق العمل
-
وزير الداخلية : اتفاق اردني سوري على تسهيل حركة الركاب عبر "جابر"
-
تعليمات حكومية جديدة لتنظيم عمل محلات صياغة الحلي والمجوهرات
-
جامعة مؤتة: علوم الرياضة تعقد مؤتمرها الدولي الرابع لعلوم الرياضة والصحة
-
وزير الأوقاف يدين التصعيد ضد الأقصى