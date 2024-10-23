الطاقة توقع 20 اتفاقية مع جمعيات خيرية لتمويل تركيب خلايا شمسية منزلية

الوكيل الإخباري- وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية/ رئيس مجلس إدارة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأربعاء، 20 اتفاقية مع جمعيات خيرية وتعاونية كنوافذ تمويلية معتمدة لبرنامج القطاع المنزلي لتركيب أنظمة السخانات والخلايا الشمسية للعام 2024-2025، والذي ينفذه الصندوق في الوزارة بدعم نسبته 30 بالمئة.

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وأكد الخرابشة، أن الاتفاقيات الموقعة مع الجمعيات تستهدف دعم القطاع المنزلي في الأردن لتخفيف أعباء فاتورة الكهرباء على المواطنين، ويأتي ضمن توجهات الوزارة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية.



وبين أن هذه المرحلة من البرنامج تستهدف دعم تركيب 4000 نظام طاقة شمسية و5000 سخان شمسي بحلول نهاية العام الحالي، مؤكدا نهج الوزارة في ضمان التوزيع العادل للدعم ليستفيد منه المواطن في أقاليم المملكة كافة، معتبرا الجمعيات الخيرية شركاء رئيسيين في تنفيذ البرنامج.



ونوه الخرابشة إلى أن المجال مفتوح أمام أي جمعية تمتلك الكفاءة لتحقيق شروط البرنامج للمشاركة فيه.



من جانبه، أكد المدير التنفيذي للصندوق، رسمي حمزة، أهمية الجدية من الجمعيات في تنفيذ خطوات استفادة المواطنين من البرنامج والدعم المقدم من الوزارة وفقا للدليل الإرشادي الصادر من الصندوق بالخصوص.



وأوضح أن بعض آليات الدعاية والتسويق للبرنامج تتم بطريقة خاطئة، حيث لا يتم الإشارة بشكل كاف إلى أن الدعم هو منحة مباشرة من الوزارة.



وأشار إلى أن الصندوق ألزم شركات الطاقة بتوقيع نموذج فني، يضمن التزامها الكامل بكل ما ورد في الدليل الإرشادي الخاص ببرنامج الدعم.