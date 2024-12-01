 
الأحد 2024-12-01 10:36 م
 

الطاقة والمعادن تتلقى 958 طلبا للحصول على تراخيص خلال تشرين أول الماضي

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
الأحد، 01-12-2024 09:42 م

الوكيل الإخباري-   -تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 958 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات خلال شهر تشرين الأول الماضي، رفضت منها 7 طلبات.

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وبحسب بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، توزعت الطلبات المقبولة بواقع 500 طلب في قطاع المصادر الطبيعية، و262 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و153 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته، و36 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.


ومن أبرز الطلبات التي تلقتها الهيئة 21 طلبا لتصريح محطة شحن عامة، وطلبي ترخيص محطة شحن عامة، و105 طلبات لتشغيل منشأة الغاز البترولي المسال المركزي، و7 طلبات لإقامة محطة محروقات، و165 طلبا لتصدير مواد خام, و293 لاستيراد مواد خام.


أما الطلبات المرفوضة فتلقت الهيئة طلبين لإنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات الغاز المسال، و4 طلبات لإقامة محطة محروقات، وطلب تصريح محطة شحن عامة.

 
gnews

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