العطيات تستقبل وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية في عمّان

الوكيل الإخباري- استقبلت المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، المهندسة جمانة العطيات، اليوم الاثنين، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في مملكة البحرين، السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، والوفد المرافق لها، الذي ضمّ كلاً من سفير البحرين لدى الأردن الشيخ خليفة بن عبدالله بن حمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني المهندس أحمد الخياط، والوكيل المساعد للشؤون الهندسية المهندسة بلسم السلمان، ، إلى جانب مدير إدارة الاتصال هيثم كمال.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الإسكان والتخطيط الحضري والإنشاءات، حيث أكدت العطيات استعداد المؤسسة لتبادل الخبرات والتجارب مع الأشقاء في البحرين بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة للبلدين.



وقدمت العطيات عرضاً شاملاً عن التجربة الأردنية في السياسات الإسكانية، وآليات التمويل الذاتي، بالإضافة إلى استعراض آليات التسعير والتأهيل والتخطيط والتنفيذ والإشراف على مشاريع الإسكان حتى مرحلة الطرح للبيع، كما تطرقت إلى نماذج الشراكة لتوفير السكن الميسر.



وأكدت العطيات أن الأردن يواصل العمل بخطى ثابتة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والتي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز التنمية الحضرية وتوفير سكن ملائم لكافة شرائح المجتمع.



واستعرضت أبرز مبادرات المؤسسة ضمن البرنامج التنفيذي للرؤية، بما في ذلك إعداد دراسات للسكن منخفض التكاليف، ووضع أسس ومعايير لمدن المستقبل، إلى جانب العمل على قانون ينظم قطاعي الإسكان والتطوير العقاري.



كما قدم عدد من مديري المديريات في المؤسسة إيجازاً حول أعمال المديريات وسير العمليات.



وفي ختام اللقاء، ثمّنت العطيات عمق العلاقات الأردنية – البحرينية، مؤكدة أنها علاقات أخوية راسخة تستند إلى الروابط التاريخية والمواقف المشتركة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيدة بدور السفيرين في تعزيز التعاون بين البلدين.