العطيات تستقبل وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية في عمّان

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الإسكان والتخطيط الحضري والإنشاءات، حيث أكدت العطيات استعداد المؤسسة لتبادل الخبرات والتجارب مع الأشقاء في البحرين بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة للبلدين.
وقدمت العطيات عرضاً شاملاً عن التجربة الأردنية في السياسات الإسكانية، وآليات التمويل الذاتي، بالإضافة إلى استعراض آليات التسعير والتأهيل والتخطيط والتنفيذ والإشراف على مشاريع الإسكان حتى مرحلة الطرح للبيع، كما تطرقت إلى نماذج الشراكة لتوفير السكن الميسر.
وأكدت العطيات أن الأردن يواصل العمل بخطى ثابتة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والتي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز التنمية الحضرية وتوفير سكن ملائم لكافة شرائح المجتمع.
واستعرضت أبرز مبادرات المؤسسة ضمن البرنامج التنفيذي للرؤية، بما في ذلك إعداد دراسات للسكن منخفض التكاليف، ووضع أسس ومعايير لمدن المستقبل، إلى جانب العمل على قانون ينظم قطاعي الإسكان والتطوير العقاري.
كما قدم عدد من مديري المديريات في المؤسسة إيجازاً حول أعمال المديريات وسير العمليات.
وفي ختام اللقاء، ثمّنت العطيات عمق العلاقات الأردنية – البحرينية، مؤكدة أنها علاقات أخوية راسخة تستند إلى الروابط التاريخية والمواقف المشتركة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيدة بدور السفيرين في تعزيز التعاون بين البلدين.
من جهتها، أعربت الوزيرة الرميحي عن شكرها لحفاوة الاستقبال، مشيدة بكفاءة الكوادر الهندسية الأردنية، ومكانة المقاول الأردني على الصعيدين المحلي والدولي، وأكدت تطلع بلادها إلى المزيد من التعاون المشترك في مجالات الإسكان والمقاولات والتنمية الحضرية.
-
أخبار متعلقة
-
"طاقة الأعيان" تطلع على مشاريع وخطط شركة الكهرباء الأردنية
-
بلدية مؤاب تنظم ورشة عمل حول تمكين المرأة
-
اجتماع يناقش سبل تنشيط الحركة التجارية في شارع الجامعة بإربد
-
المستشفيات الميدانية الأردنية تواصل تقديم خدماتها في غزة رغم التحديات الإنسانية
-
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا تربويا من مديرية التربية والتعليم بالمزار الشمالي
-
محافظ جرش: إجراءات حازمة لمواجهة التسكع أمام المدارس
-
بلدية إربد تطرح عطاء لتعبيد طرق بقيمة 748 ألف دينار
-
وزارة التربية تحتفل في الرصيفة باليوم العالمي لمحو الأمية