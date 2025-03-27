الخميس 2025-03-27 05:53 م
 

العقبة الخاصة تحصل على تمويل لـ3 مشاريع من الاتحاد الأوروبي

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
منطقة العقبة الاقتصادية
 
الخميس، 27-03-2025 04:28 م

الوكيل الإخباري-    أكد مفوض البيئة والمحميات الطبيعية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور أيمن سليمان، أن الأردن يواصل توسيع مشاركته في التعاون الإقليمي عبر 31 مشروعا تم اختيارها ضمن الدعوة الأولى لبرنامج "Interreg NEXT MED" الممول من الاتحاد الأوروبي، بالشراكة مع 34 مؤسسة أردنية، في إطار الجهود المبذولة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول البحر المتوسط.

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وأضاف سليمان خلال ترؤسه الوفد الأردني في اجتماع لجنة الإدارة المشتركة لإدارة البرنامج الذي عقد مؤخرا في إسبانيا بمشاركة مدير التعاون الدولي في وزارة التخطيط عماد شناعة أن البرنامج، يدعم 60 مشروعًا بإجمالي تمويل يبلغ 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، حيث تبلغ حصة الأردن من هذه الدعوة حوالي 11 مليون يورو، ما يعكس الدور المتزايد للمملكة في تحقيق التنمية المستدامة ودعم المبادرات الإقليمية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية، وتحفيز الابتكار، والتكيف مع تغير المناخ، وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وتحسين الحوكمة.

 
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