العقبة الخاصة تحصل على تمويل لـ3 مشاريع من الاتحاد الأوروبي

وأضاف سليمان خلال ترؤسه الوفد الأردني في اجتماع لجنة الإدارة المشتركة لإدارة البرنامج الذي عقد مؤخرا في إسبانيا بمشاركة مدير التعاون الدولي في وزارة التخطيط عماد شناعة أن البرنامج، يدعم 60 مشروعًا بإجمالي تمويل يبلغ 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، حيث تبلغ حصة الأردن من هذه الدعوة حوالي 11 مليون يورو، ما يعكس الدور المتزايد للمملكة في تحقيق التنمية المستدامة ودعم المبادرات الإقليمية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية، وتحفيز الابتكار، والتكيف مع تغير المناخ، وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وتحسين الحوكمة.
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