العقبة الخاصة تحصل على تمويل لـ3 مشاريع من الاتحاد الأوروبي

الوكيل الإخباري- أكد مفوض البيئة والمحميات الطبيعية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور أيمن سليمان، أن الأردن يواصل توسيع مشاركته في التعاون الإقليمي عبر 31 مشروعا تم اختيارها ضمن الدعوة الأولى لبرنامج "Interreg NEXT MED" الممول من الاتحاد الأوروبي، بالشراكة مع 34 مؤسسة أردنية، في إطار الجهود المبذولة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول البحر المتوسط.

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