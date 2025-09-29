العلمية الملكية تعقد ورشة وطنية تشاورية لاعتماد مؤشرات تدهور الأراضي

وهدفت الورشة إلى تعزيز الحوار الوطني بين أصحاب المصلحة، بما في ذلك خبراء حيادية تدهور الأراضي وخبراء نظم المعلومات الجغرافية، لاعتماد مؤشرات وطنية تتماشى مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والهدف (15.3.1) من أهداف التنمية المستدامة، وبما يتوافق مع الأولويات الوطنية.
وركزت أعمال الورشة على بناء القدرات الفنية في استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية لمراقبة التدهور ودعم اتخاذ القرار القائم على البيانات.
