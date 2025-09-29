الإثنين 2025-09-29 04:47 م
 

العلمية الملكية تعقد ورشة وطنية تشاورية لاعتماد مؤشرات تدهور الأراضي

العلمية الملكية تعقد ورشة وطنية تشاورية لاعتماد مؤشرات تدهور الأراضي
العلمية الملكية تعقد ورشة وطنية تشاورية لاعتماد مؤشرات تدهور الأراضي
 
الإثنين، 29-09-2025 04:30 م

الوكيل الإخباري-   عقدت الجمعية العلمية الملكية، ورشة وطنية تشاورية بعنوان "اعتماد مؤشرات تدهور الأراضي ودمجها في نظام مراقبة التدهور ونظام دعم القرار"، ضمن إطار مشروع تحقيق أهداف حيادية الأراضي المتدهورة في شمال الأردن، الممول من مرفق البيئة العالمي، وبإشراف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

اضافة اعلان


وهدفت الورشة إلى تعزيز الحوار الوطني بين أصحاب المصلحة، بما في ذلك خبراء حيادية تدهور الأراضي وخبراء نظم المعلومات الجغرافية، لاعتماد مؤشرات وطنية تتماشى مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والهدف (15.3.1) من أهداف التنمية المستدامة، وبما يتوافق مع الأولويات الوطنية.


وركزت أعمال الورشة على بناء القدرات الفنية في استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية لمراقبة التدهور ودعم اتخاذ القرار القائم على البيانات.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأردن.. بيع رقم لوحة مركبة بمليون وخمسمائة وخمسة وسبعين ألف دينار

الوكيل الإخباري- قررت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، اعتبار الموظفين الواردة أسماؤهم فاقدين لوظائفهم، وذلك بسبب تغيبهم عن العمل دون عذر مشروع لمدة عشرة أيام فأكثر، سواء كانت متصلة أو متقطعة،

أخبار محلية إطلاق مبادرة "جذور الانتماء" لزراعة 1200 شجرة في إربد

العلمية الملكية تعقد ورشة وطنية تشاورية لاعتماد مؤشرات تدهور الأراضي

أخبار محلية العلمية الملكية تعقد ورشة وطنية تشاورية لاعتماد مؤشرات تدهور الأراضي

الرمثا

أخبار محلية بلدية الرمثا توقع اتفاقية لاستكمال مبنى مجمع الدوائر الحكومية الجديد

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية "التعليم العالي" تكرم أوائل الطلبة الوافدين خريجي الجامعات الأردنية

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية وزير الداخلية يتفقد مديرية أحوال وجوازات الزرقاء

رةا

أخبار الشركات اختتام المسابقة الوطنية للبرمجة في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن...

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

أخبار محلية الخيرية الهاشمية: "طمأنة" مشروع يهدف لبناء مجتمع أكثر تقبلًا وأمانًا



 
 





الأكثر مشاهدة