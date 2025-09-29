العلمية الملكية تعقد ورشة وطنية تشاورية لاعتماد مؤشرات تدهور الأراضي

الوكيل الإخباري- عقدت الجمعية العلمية الملكية، ورشة وطنية تشاورية بعنوان "اعتماد مؤشرات تدهور الأراضي ودمجها في نظام مراقبة التدهور ونظام دعم القرار"، ضمن إطار مشروع تحقيق أهداف حيادية الأراضي المتدهورة في شمال الأردن، الممول من مرفق البيئة العالمي، وبإشراف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وهدفت الورشة إلى تعزيز الحوار الوطني بين أصحاب المصلحة، بما في ذلك خبراء حيادية تدهور الأراضي وخبراء نظم المعلومات الجغرافية، لاعتماد مؤشرات وطنية تتماشى مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والهدف (15.3.1) من أهداف التنمية المستدامة، وبما يتوافق مع الأولويات الوطنية.