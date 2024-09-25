العمل تحذر من إعلانات تشغيل وهمية تستخدم إسمها

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود، إن ما يتم ما تداوله من إعلانات وهمية تستخدم اسم وزارة العمل لغايات التشغيل عارية عن الصحة تماما ولا علاقة لها بها، داعيا المواطنين إلى عدم التجاوب مع هذا النوع من الإعلانات أو تداولها مع الآخرين أو الترويج لها.
ودعا الباحثين والباحثات عن فرص العمل في القطاع الخاص إلى متابعة الموقع الإلكتروني للوزارة أو منصاتها الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي.
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