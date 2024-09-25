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العمل تحذر من إعلانات تشغيل وهمية تستخدم إسمها

وزارة العمل
وزارة العمل
الأربعاء، 25-09-2024 06:13 م
الوكيل الإخباري-    حذرت وزارة العمل مجددا المواطنين من إعلانات تشغيل وهمية تستخدم اسمها وشعارها أو شعار "البرنامج الوطني للتشغيل" ويتم تداولها والترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان


وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود، إن ما يتم ما تداوله من إعلانات وهمية تستخدم اسم وزارة العمل لغايات التشغيل عارية عن الصحة تماما ولا علاقة لها بها، داعيا المواطنين إلى عدم التجاوب مع هذا النوع من الإعلانات أو تداولها مع الآخرين أو الترويج لها.

ودعا الباحثين والباحثات عن فرص العمل في القطاع الخاص إلى متابعة الموقع الإلكتروني للوزارة أو منصاتها الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
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