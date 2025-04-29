العودات: الحكومة تدرك أهمية دور نقابة الصحفيين في تعزيز الإعلام الوطني

وأشار العودات، خلال زيارته اليوم الثلاثاء لمقر النقابة، إلى أن رئيس الوزراء مؤمن تماما بضرورة تقدير دور الصحفيين ودعمهم، قائلا: "رئيس الوزراء مؤمن بذلك، ونحن شركاء في ترسيخ هذا التوجه".
وقدم العودات، التهنئة لرئيس مجلس النقابة طارق المومني وأعضاء المجلس بمناسبة نجاح الانتخابات الأخيرة، مشيدا بدور النقابة في قيادة المشهد الإعلامي وحماية حرية التعبير.
وقال: "الظروف التي تمر بها المنطقة تحتم على النقابة أن تبقى في طليعة المدافعين عن الوطن، فلها مكانة كبيرة، والحكومة حريصة على أن تكون حرية الصحافة في مسارها الصحيح، وفقا لاحترام الرأي والرأي الآخر، وضوابط القانون".
وأضاف: "نحن منفتحون على العمل مع النقابة، خصوصا فيما يتعلق بالتشريعات الناظمة للعمل الإعلامي، وعلى رأسها قانون الجرائم الإلكترونية".
وأكد أن الحكومة تدعم الحوار المستمر وتنظيم لقاءات دورية مع النقابة، قائلا: "نبقى على تواصل دائم، وشركاء في صناعة المشهد الإعلامي".
من جهته، ثمن المومني زيارة الوزير، واعتبرها خطوة تعكس دعم الحكومة للجسم الإعلامي الأردني، مشيرا إلى أن الصحفي يحتاج إلى تحسين أوضاعه المعيشية، وهذا الملف سيكون أولوية في عمل المجلس، بالتوازي مع حماية الحريات وضبط المشهد الإعلامي، خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي.
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