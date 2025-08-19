العودات: الشباب هم أمل المستقبل ومسؤوليتهم حماية منجزات الوطن وصون هويته

الوكيل الإخباري- أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، اليوم الثلاثاء، أن الأردن سيبقى الحصن القوي المنيع للأمة العربية والإسلامية أمام أوهام وأحلام التطرف الإسرائيلي المزعوم، وفي وجه كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره.

وقال خلال لقائه شبابا وشابات من مؤسسة محافظتي للعمل التطوعي والتدريب، بحضور مديرها العام المهندس عبدالله بني هاني، إن موقف الأردن تجاه أشقائنا الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ثابت وراسخ استطاع جلالة الملك عبدالله الثاني خلاله التأثير على السياسة العالمية تجاه القضية الفلسطينية.



وأشار العودات، إلى أن الشباب هم الحاضر وأمل المستقبل والأداة الفاعلة لبنائه، وتقع على عاتقهم مسؤولية حماية منجزات الوطن وصون هويته في ظل الظروف والتحديات الراهنة المحيطة به داخليا وخارجيا.



ولفت إلى أن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم الذي أعلنه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، جاء بهدف تعزيز الروح الوطنية، ورفع قيم الولاء والانتماء والمسؤولية لدى الشباب ورفع مستوى وعيهم بأهمية تمتين اللحمة الوطنية والحفاظ على الوطن والالتفاف حول قيادتنا الهاشمية الحكيمة.



وبين الوزير أن العمل التطوعي الجماعي والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة، من أدوات تحقيق التنمية ومن أهداف مشروع التحديث، ليشعر الشباب أنهم جزء من عملية صنع القرار من خلال مشاركتهم الفاعلة في رسم السياسة العامة للبلاد، مضيفا أن العمل التطوعي من صور الانتماء الصادق الذي يعكس حب الوطن، ويقوي أواصر التكافل بين شباب المجتمع في مختلف مناطق المملكة، ويغرس فيهم قيم العطاء والتعاون بينهم.



من جهته، قدم المهندس بني هاني عرضًا تناول فيه رؤية مؤسسة محافظتي للعمل التطوعي والتدريب ورسالتها وأهدافها وأبرز مشاريعها وأنشطتها على مدار الأعوام الماضية، موضحا أن المؤسسة تركز على بناء قدرات الشباب وتأهيلهم ليكونوا شركاء حقيقيين في عملية التنمية الوطنية المستدامة.



وأكد أن تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة ليس خيارًا تكميليًا، بل ضرورة وطنية تمليها التحديات التي تواجه المجتمع الأردني والمنطقة بأسرها، لافتًا إلى أن المؤسسة آمنت منذ تأسيسها أن الشباب هم القوة المحركة للتغيير الإيجابي، وأنّ الاستثمار في عقولهم ومهاراتهم يمثل استثمارًا في مستقبل الوطن.