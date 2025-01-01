العيسوي: الأردن بحكمة قيادته الهاشمية ووعي شعبه سيبقى أكثر منعة وتقدما

الوكيل الإخباري- قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن، بحكمة قيادته الهاشمية ووعي شعبه، سيبقى أكثر منعة وقوة وصمودا وتقدما، ماض نحو مستقبل أفضل بخطوات واثقة.



وأضاف العيسوي أن الأردن يشكل حالة نموذجية وفريدة، في مسيرته التحديثية والتطويرية، وفي مواقفه تجاه الأزمات التي تعصف بالمنطقة.



وأوضح أن مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني، تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، تمثل صوت العقل والحكمة، وجعلت من الأردن نموذجا للسلم والأمن والاستقرار، ومرجعية لما تمتلكه قيادته الهاشمية، من رؤية استشرافية واقعية تجاه الأزمات التي تمر بها المنطقة.

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جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من جمعية بيرين للثقافة والفنون، وعدد من أبناء قضاء بيرين، ووفدا من أبناء عشائر بيت فجار، في لقاءين منفصلين.