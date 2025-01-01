العيسوي: الأردن بحكمة قيادته الهاشمية ووعي شعبه سيبقى أكثر منعة وتقدما

وأضاف العيسوي أن الأردن يشكل حالة نموذجية وفريدة، في مسيرته التحديثية والتطويرية، وفي مواقفه تجاه الأزمات التي تعصف بالمنطقة.
وأوضح أن مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني، تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، تمثل صوت العقل والحكمة، وجعلت من الأردن نموذجا للسلم والأمن والاستقرار، ومرجعية لما تمتلكه قيادته الهاشمية، من رؤية استشرافية واقعية تجاه الأزمات التي تمر بها المنطقة.
وبينوا أن الأردنيين يدركون حجم وخطورة التحديات المحيطة بالوطن، وتداعيات الأزمات التي تشهدها المنطقة، مؤكدين ثقتهم بقيادتهم الهاشمية الفذة، التي تقود مسيرة الوطن بكل حكمة واقتدار.
وقالوا إن الأردن، بقيادته الهاشمية، " قوي ومعتز بتاريخه وآمن في حاضرة، ومطمئن على مستقبله".
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