العيسوي: الأردن بقيادة الملك المدافع الأول والمساند للأشقاء العرب

وأضاف أن الدبلوماسية الأردنية، التي يقودها جلالة الملك، تركز على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة والتوصل لحلول عادلة للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
جاء ذلك، خلال لقائه، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدين، من أبناء محافظة جرش، ومن أبناء عشيرة العوامرة من لواء الأغوار الشمالية.
وقالوا إنهم يقفون صفا واحدا خلف جلالة الملك، داعمين لجميع مواقفه وجهوده، مبينين أن الأردن، بقيادته الهاشمية، سيبقى رئة فلسطين والمساند والمغيث للأشقاء في غزة والضفة الغربية.
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