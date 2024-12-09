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العيسوي: الأردن بقيادة الملك المدافع الأول والمساند للأشقاء العرب

خلال لقائه فعاليات شعبية من جرش والأغوار الشمالية
خلال لقائه فعاليات شعبية من جرش والأغوار الشمالية
الإثنين، 09-12-2024 01:54 م

الوكيل الإخباري-    قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، سيبقى المدافع والمساند للأشقاء العرب، ثابت على مبادئه ورسالته.

وأضاف أن الدبلوماسية الأردنية، التي يقودها جلالة الملك، تركز على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة والتوصل لحلول عادلة للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

جاء ذلك، خلال لقائه، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدين، من أبناء محافظة جرش، ومن أبناء عشيرة العوامرة من لواء الأغوار الشمالية.

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من جانبهم، عبر المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك المشرفة والشجاعة لنصرة الأشقاء في غزة والضفة الغربية، وجهوده في المحافظة على عروبة وهوية مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وقالوا إنهم يقفون صفا واحدا خلف جلالة الملك، داعمين لجميع مواقفه وجهوده، مبينين أن الأردن، بقيادته الهاشمية، سيبقى رئة فلسطين والمساند والمغيث للأشقاء في غزة والضفة الغربية.

 

 

 
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