العيسوي: الأردن بقيادة الملك المدافع الأول والمساند للأشقاء العرب

الوكيل الإخباري- قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، سيبقى المدافع والمساند للأشقاء العرب، ثابت على مبادئه ورسالته.



وأضاف أن الدبلوماسية الأردنية، التي يقودها جلالة الملك، تركز على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة والتوصل لحلول عادلة للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



جاء ذلك، خلال لقائه، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدين، من أبناء محافظة جرش، ومن أبناء عشيرة العوامرة من لواء الأغوار الشمالية.

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