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العيسوي: الأردن بقيادة الملك ثبات على الموقف وريادة في الفعل

خلال لقائه فعاليات شعبية ونسائية وطلابية
خلال لقائه فعاليات شعبية ونسائية وطلابية
الإثنين، 10-02-2025 04:21 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن، بقيادته الهاشمية، ثابت على مبادئه متمسكا في رؤيته ومنحازا دوما للحق والعدالة.

وشدد العيسوي على أن الأردن، يواصل مسيرته بثبات نحو مستقبل أفضل، مستلهمًا رؤاه من إرث الهاشميين العريق. 

 وقال العيسوي إنه في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة والعالم، يواصل الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، دوره المحوري كصوتٍ للحكمة والاعتدال، وركيزةٍ أساسيةٍ في استقرار المنطقة، مسخّرًا مكانته الدولية وعلاقاته الاستراتيجية لخدمة القضايا العربية العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

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 بدورهم، أكد المتحدثون وقوفهم خلف جلالة الملك والتفافهم حول قيادته الحكيمة، داعمين له في جميع مواقفه، التي تصب في مصلحة الوطن والأمة، متمسكين بعهد الوفاء والولاء.

وقالوا "نحن مع جلالة الملك وبه نمضي، وسيبقى الأردن، بقيادته الهاشمية، وشعبه الوفي، على قدر أهل العزم دائما ماضيا بثبات". 

  وعبروا عن فخرهم واعتزازهم بجلالة الملك ومواقفه الشجاعة تجاه قضايا أمته العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وسعي جلالته لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مستندا على إرث هاشمي خالد عبر التاريخ.

 

 
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