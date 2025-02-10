العيسوي: الأردن بقيادة الملك ثبات على الموقف وريادة في الفعل

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن، بقيادته الهاشمية، ثابت على مبادئه متمسكا في رؤيته ومنحازا دوما للحق والعدالة.



وشدد العيسوي على أن الأردن، يواصل مسيرته بثبات نحو مستقبل أفضل، مستلهمًا رؤاه من إرث الهاشميين العريق.



وقال العيسوي إنه في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة والعالم، يواصل الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، دوره المحوري كصوتٍ للحكمة والاعتدال، وركيزةٍ أساسيةٍ في استقرار المنطقة، مسخّرًا مكانته الدولية وعلاقاته الاستراتيجية لخدمة القضايا العربية العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

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