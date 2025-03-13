العيسوي: الأردن بقيادة الملك حالة نموذجية في الصمود والتعامل مع أزمات المنطقة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، أن الأردن، بقيادته الهاشمية، ثابت على مواقفه العربية والقومية، وماضٍ في مسيرته التحديثية، رغم الأزمات والتحديات والحروب التي تمر بها المنطقة.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، وفدًا من أبناء عشيرة العواشرة، ومجموعة من الأطباء وطلبة طب من الجامعات الأردنية، في لقاءين منفصلين.



وفي بداية اللقاءين، اللذين عُقدا في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر، كنعان البلوي، استعرض العيسوي الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني من أجل نهضة الأردن وتحديثه وبناء مستقبل أفضل لأبناء شعبه.

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