العيسوي: الأردن بقيادة الملك حالة نموذجية في الصمود والتعامل مع أزمات المنطقة

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، وفدًا من أبناء عشيرة العواشرة، ومجموعة من الأطباء وطلبة طب من الجامعات الأردنية، في لقاءين منفصلين.
وفي بداية اللقاءين، اللذين عُقدا في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر، كنعان البلوي، استعرض العيسوي الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني من أجل نهضة الأردن وتحديثه وبناء مستقبل أفضل لأبناء شعبه.
وثمّنوا جهود جلالة الملك الإقليمية والدولية المساندة للأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة، انطلاقًا من ثوابت وطنية راسخة لا يحيد عنها.
وعبّروا عن اعتزازهم بمواقف جلالة الملك الرافضة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، ورفض التوطين.
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