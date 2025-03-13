 
الخميس 2025-03-13 04:37 م
 

العيسوي: الأردن بقيادة الملك حالة نموذجية في الصمود والتعامل مع أزمات المنطقة

خلال لقائه فعاليات شعبية وطبية
خلال لقائه فعاليات شعبية وطبية
 
الخميس، 13-03-2025 03:06 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، أن الأردن، بقيادته الهاشمية، ثابت على مواقفه العربية والقومية، وماضٍ في مسيرته التحديثية، رغم الأزمات والتحديات والحروب التي تمر بها المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، وفدًا من أبناء عشيرة العواشرة، ومجموعة من الأطباء وطلبة طب من الجامعات الأردنية، في لقاءين منفصلين.

وفي بداية اللقاءين، اللذين عُقدا في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر، كنعان البلوي، استعرض العيسوي الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني من أجل نهضة الأردن وتحديثه وبناء مستقبل أفضل لأبناء شعبه.

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من جهتهم، أكد المتحدثون التفافهم حول القيادة الهاشمية، ووقوفهم صفًّا واحدًا خلف جلالة الملك عبد الله الثاني، وتأييدهم المطلق لجميع مواقفه ودعم مساعيه، سواء على الصعيد الوطني أو العربي.

وثمّنوا جهود جلالة الملك الإقليمية والدولية المساندة للأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة، انطلاقًا من ثوابت وطنية راسخة لا يحيد عنها.

وعبّروا عن اعتزازهم بمواقف جلالة الملك الرافضة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، ورفض التوطين.

 
 
gnews

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