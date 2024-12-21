العيسوي: الأردن بقيادة الملك في طليعة الدول المدافعة عن القضايا العربية

وأضاف العيسوي أنه، وانطلاقا من التزامه الثابت بدعم السلام والاستقرار، فإن الأردن يلعب دورًا محوريًا في مواجهة التحديات التي تواجه العالم العربي ويعمل على تسهيل الجهود الإغاثية وتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من وجهاء وأبناء آل ماضي، ووفدا نسائيا من سيدات شرق عمان، في لقاءين منفصلين، استعرض خلالهما مواقف الأردن وجهود جلالة الملك السياسية والدبلوماسية المساندة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وعبروا عن فخرهم بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك المشرفة والشجاعة، تجاه جميع الأشقاء العرب، مشيرين إلى أن الهاشميين، يجسدوا، على مدار التاريخ، نموذجا في الرحمة والمحبة والوحدة والإنسانية.
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