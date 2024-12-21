 
السبت 2024-12-21 04:53 م
 

العيسوي: الأردن بقيادة الملك في طليعة الدول المدافعة عن القضايا العربية

خلال لقائه فعاليات شعبية
خلال لقائه فعاليات شعبية
السبت، 21-12-2024 04:24 م

الوكيل الإخباري-    قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، دوما في طليعة الدول المدافعة عن القضايا العربية، وعلى مختلف الأصعدة.

 وأضاف العيسوي أنه، وانطلاقا من التزامه الثابت بدعم السلام والاستقرار، فإن الأردن يلعب دورًا محوريًا في مواجهة التحديات التي تواجه العالم العربي ويعمل على تسهيل الجهود الإغاثية وتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من وجهاء وأبناء آل ماضي، ووفدا نسائيا من سيدات شرق عمان، في لقاءين منفصلين، استعرض خلالهما مواقف الأردن وجهود جلالة الملك السياسية والدبلوماسية المساندة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

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 بدورهم، أكد المتحدثون وقوفهم صفا واحدا، وعلى قلب رجل واحد، خلف جلالة الملك، مثمنين جهود جلالته الدؤوبة لرفعة الأردن والمدافعة عن قضايا أمته العربية والإسلامية العادلة، معربين عن تقديرهم واعتزازهم بمسيرة البناء والانجاز والتنمية التي يقودها جلالة الملك، من أجل رفعة الوطن.

وعبروا عن فخرهم بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك المشرفة والشجاعة، تجاه جميع الأشقاء العرب، مشيرين إلى أن الهاشميين، يجسدوا، على مدار التاريخ، نموذجا في الرحمة والمحبة والوحدة والإنسانية.

 
gnews

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