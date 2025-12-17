القوات المسلحة تبدأ بإجراء الفحوصات الطبية للمكلفين بخدمة العلم

الوكيل الإخباري- بدأت القوات المسلحة، الأربعاء، بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمكلفين بخدمة العلم، وذلك من خلال توزيعهم على اللجان الطبية المكلفة ضمن الأقاليم الجغرافية للمملكة لتسهيل الاجراءات وتوفير الوقت والجهد عليهم.

وقال رئيس دائرة التعبئة والجيش الشعبي: "إنه جرى توزيع المكلفين على ثلاثة أقاليم، وتحديد المستشفيات والمراكز الطبية العسكرية وفق تقسيم جغرافي، ولغاية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 كانون الأول الجاري وذلك على النحو التالي:



1. إقليم الشمال: ويضم محافظات إربد وجرش وعجلون والمفرق، حيث سيتم استقبال المكلفين في مستشفى الأمير راشد العسكري بمحافظة إربد.



2. إقليم الوسط: ويضم العاصمة عمّان ومحافظات الزرقاء ومأدبا والبلقاء، حيث خُصص مركز طبي خو، الواقع بجانب مركز التجنيد العسكري في محافظة الزرقاء، لاستقبال المكلفين.



3. إقليم الجنوب: ونظراً لبعد المسافات، جرى تقسيمه على مستشفيين عسكريين، هما: