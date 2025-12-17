الأربعاء 2025-12-17 05:36 م

القوات المسلحة تبدأ بإجراء الفحوصات الطبية للمكلفين بخدمة العلم

القوات المسلحة تبدأ بإجراء الفحوصات الطبية للمكلفين بخدمة العلم
القوات المسلحة تبدأ بإجراء الفحوصات الطبية للمكلفين بخدمة العلم
الأربعاء، 17-12-2025 04:38 م

الوكيل الإخباري-   بدأت القوات المسلحة، الأربعاء، بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمكلفين بخدمة العلم، وذلك من خلال توزيعهم على اللجان الطبية المكلفة ضمن الأقاليم الجغرافية للمملكة لتسهيل الاجراءات وتوفير الوقت والجهد عليهم.

اضافة اعلان


وقال رئيس دائرة التعبئة والجيش الشعبي: "إنه جرى توزيع المكلفين على ثلاثة أقاليم، وتحديد المستشفيات والمراكز الطبية العسكرية وفق تقسيم جغرافي، ولغاية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 كانون الأول الجاري وذلك على النحو التالي:


1. إقليم الشمال: ويضم محافظات إربد وجرش وعجلون والمفرق، حيث سيتم استقبال المكلفين في مستشفى الأمير راشد العسكري بمحافظة إربد.


2. إقليم الوسط: ويضم العاصمة عمّان ومحافظات الزرقاء ومأدبا والبلقاء، حيث خُصص مركز طبي خو، الواقع بجانب مركز التجنيد العسكري في محافظة الزرقاء، لاستقبال المكلفين.


3. إقليم الجنوب: ونظراً لبعد المسافات، جرى تقسيمه على مستشفيين عسكريين، هما:


مكلفو محافظتي الكرك والطفيلة في مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري بمحافظة الكرك.
مكلفو محافظتي معان والعقبة في مستشفى الأمير هاشم بن عبد الله الثاني العسكري بمحافظة العقبة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية ندوة في "منتدى الوسطية" حول الأسرة الناجحة

الأردن يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني

أخبار محلية الأردن يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني

ا

أخبار محلية الأميرة وجدان ترعى افتتاح معرض الخزف الفني المكسيكي

وزراء عرب ومسؤولون أمميون يناقشون تنفيذ إعلان الدوحة للتنمية الاجتماعية

عربي ودولي وزراء عرب ومسؤولون أمميون يناقشون تنفيذ إعلان الدوحة للتنمية الاجتماعية

أكبر شاشة عرض في عمّان تستضيف نهائي كأس العرب في مسرح ذا دومين – بيزنس بارك

أخبار محلية أكبر شاشة عرض في عمّان تستضيف نهائي كأس العرب في مسرح ذا دومين – بيزنس بارك

مذكرة تفاهم بين الأردن وتركيا في مجال الخدمات الاجتماعية

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين الأردن وتركيا في مجال الخدمات الاجتماعية

ا

أخبار محلية الملك يهنئ بالعيد الوطني لدولة قطر

j

أخبار محلية العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر أبو سلمى وطاس وهاكوز



 






الأكثر مشاهدة