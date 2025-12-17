القوات المسلحة تبدأ بإجراء الفحوصات الطبية للمكلفين بخدمة العلم

وقال رئيس دائرة التعبئة والجيش الشعبي: "إنه جرى توزيع المكلفين على ثلاثة أقاليم، وتحديد المستشفيات والمراكز الطبية العسكرية وفق تقسيم جغرافي، ولغاية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 كانون الأول الجاري وذلك على النحو التالي:
1. إقليم الشمال: ويضم محافظات إربد وجرش وعجلون والمفرق، حيث سيتم استقبال المكلفين في مستشفى الأمير راشد العسكري بمحافظة إربد.
2. إقليم الوسط: ويضم العاصمة عمّان ومحافظات الزرقاء ومأدبا والبلقاء، حيث خُصص مركز طبي خو، الواقع بجانب مركز التجنيد العسكري في محافظة الزرقاء، لاستقبال المكلفين.
3. إقليم الجنوب: ونظراً لبعد المسافات، جرى تقسيمه على مستشفيين عسكريين، هما:
مكلفو محافظتي الكرك والطفيلة في مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري بمحافظة الكرك.
مكلفو محافظتي معان والعقبة في مستشفى الأمير هاشم بن عبد الله الثاني العسكري بمحافظة العقبة.
