الملك يهنئ المسيحيين في الأردن وفلسطين والعالم بالأعياد المجيدة

الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني قيادات دينية مسيحية وإسلامية مقدسية وأردنية في قصر الحسينية، الأربعاء.

وهنأ جلالته المسيحيين في الأردن وفلسطين والعالم بمناسبة الأعياد المجيدة، خلال لقاء حضره سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته.



وأكد غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن في كلمته خلال اللقاء، أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأرض المقدسة ما تزال قوّة فاعلة للخير، وركيزة أساسية لتحقيق التوازن في زمن يكتنفه القلق وتشتد فيه التحديات.



وبين أن التهديد الوجودي الذي يطال الوجود المسيحي هو تهديد حقيقي ومتفاقم، مشيرا إلى الانتهاكات والتعديات المستمرة على الحق في الوصول الحر إلى الأماكن المقدسة، ومحذرا من تهديد "الصهيونية المسيحية" التي تسيء استخدام النصوص المقدسة لأغراض سياسية.