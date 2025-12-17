رئيس هيئة الأركان يرعى تخريج دورة مكافحة الإرهاب ويتابع تمريناً في القوات الخاصة

الوكيل الإخباري- رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، تخريج دورة مكافحة الإرهاب/1 في جناح تدريب القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب التابع لمدرسة الأمير هاشم بن الحسين لتدريب القوات الخاصة.

