رئيس هيئة الأركان يرعى تخريج دورة مكافحة الإرهاب ويتابع تمريناً في القوات الخاصة

واستمع اللواء الركن الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، إلى إيجاز قدّمه آمر الجناح عن الدورة والمهارات التي اكتسبها المشاركون على مدى 24 أسبوعاً، شملت تدريبات متقدمة في اللياقة البدنية والرمايات المختلفة وعمليات الاقتحام والإسعافات الأولية والاتصالات، إضافة إلى الإنزال الجبلي والإنزال من الطائرات العمودية، بمشاركة منتسبات من العنصر النسائي، وذلك بهدف تعزيز الجاهزية العملياتية في التخطيط والتنفيذ لمهام مكافحة الإرهاب والتعامل مع مختلف التهديدات.
كما تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة تمريناً أظهر مستوى عالياً من الاحترافية في التعامل مع المتفجرات والقتال في المناطق المبنية باستخدام أحدث المعدات والتقنيات.
-
أخبار متعلقة
-
ندوة في "منتدى الوسطية" حول الأسرة الناجحة
-
الأردن يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني
-
الأميرة وجدان ترعى افتتاح معرض الخزف الفني المكسيكي
-
أكبر شاشة عرض في عمّان تستضيف نهائي كأس العرب في مسرح ذا دومين – بيزنس بارك
-
مذكرة تفاهم بين الأردن وتركيا في مجال الخدمات الاجتماعية
-
الملك يهنئ بالعيد الوطني لدولة قطر
-
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر أبو سلمى وطاس وهاكوز
-
الملك يهنئ المسيحيين في الأردن وفلسطين والعالم بالأعياد المجيدة