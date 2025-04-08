العيسوي: الأردن بقيادة الملك ماضٍ بثبات في نهج الإصلاح ويحمل لواء الدفاع عن فلسطين

وخلال اللقاءين، اللذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، شدد العيسوي على أن المرحلة الراهنة تشهد إطلاق مشاريع استراتيجية طموحة تُركّز على تطوير الإنسان الأردني، وتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية وترسيخ سيادة القانون، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.
وأضاف أن التوجيهات الملكية تشكّل ركيزة أساسية في دعم الإصلاح المؤسسي وترسيخ دولة القانون، حيث يقود جلالة الملك رؤية إصلاحية واضحة تسعى لتعزيز قوة الدولة وتمكين مؤسساتها، بينما يجسد النهج الهاشمي في العطاء والانتماء الوطني نموذجًا راسخًا في وجدان الأردنيين.
وأعربوا عن اعتزازهم بالمواقف الشجاعة التي يتخذها جلالة الملك دفاعًا عن القضية الفلسطينية، لا سيما وقوفه الحازم ضد التهجير ومواقفه الثابتة في رفض الوطن البديل والتوطين وجهود جلالته المشرفة والمتقدمة من أجل نصرة ودعم ومساندة الأشقاء في قطاع غزة سياسيا وإنسانيا، مؤكدين وقوفهم صفا واحدا خلف جلالة الملك، داعمين لمواقفه.
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