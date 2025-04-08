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العيسوي: الأردن بقيادة الملك ماضٍ بثبات في نهج الإصلاح ويحمل لواء الدفاع عن فلسطين

خلال لقائه وفدين من جامعة اليرموك وأبناء عشيرتي بدر ومقطش
خلال لقائه وفدين من جامعة اليرموك وأبناء عشيرتي بدر ومقطش
 
الثلاثاء، 08-04-2025 03:46 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، خلال لقائه اليوم الثلاثاء وفدين من جامعة اليرموك ومن عشيرتي بدر ومقطش، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يواصل مسيرته الإصلاحية بثقة وثبات، مستندًا إلى رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية والاستقرار، وتوسيع المشاركة المجتمعية في بناء المستقبل.

وخلال اللقاءين، اللذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، شدد العيسوي على أن المرحلة الراهنة تشهد إطلاق مشاريع استراتيجية طموحة تُركّز على تطوير الإنسان الأردني، وتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية وترسيخ سيادة القانون، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.

وأضاف أن التوجيهات الملكية تشكّل ركيزة أساسية في دعم الإصلاح المؤسسي وترسيخ دولة القانون، حيث يقود جلالة الملك رؤية إصلاحية واضحة تسعى لتعزيز قوة الدولة وتمكين مؤسساتها، بينما يجسد النهج الهاشمي في العطاء والانتماء الوطني نموذجًا راسخًا في وجدان الأردنيين.

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من جهتهم، أعرب الحضور عن اعتزازهم بالقيادة الهاشمية ودعمهم الكامل لجلالة الملك وسمو ولي العهد، مؤكدين وقوفهم خلف الجهود الوطنية المبذولة لخدمة الوطن والمواطن.

وأعربوا عن اعتزازهم بالمواقف الشجاعة التي يتخذها جلالة الملك دفاعًا عن القضية الفلسطينية، لا سيما وقوفه الحازم ضد التهجير ومواقفه الثابتة في رفض الوطن البديل والتوطين وجهود جلالته المشرفة والمتقدمة من أجل نصرة ودعم ومساندة الأشقاء في قطاع غزة سياسيا وإنسانيا، مؤكدين وقوفهم صفا واحدا خلف جلالة الملك، داعمين لمواقفه.

 
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أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادة الملك ماضٍ بثبات في نهج الإصلاح ويحمل لواء الدفاع عن فلسطين

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