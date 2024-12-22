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العيسوي: الأردن بقيادة الملك ماض في مسيرته التطويرية ثابت على مواقفه تجاه قضايا أمته

خلال لقائه وفدين من أبناء عشيرة المهديات وشباب عشائر التعامرة
خلال لقائه وفدين من أبناء عشيرة المهيدات وشباب عشائر التعامرة
الأحد، 22-12-2024 03:03 م

الوكيل الإخباري-   التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، وفدا من أبناء عشيرة المهيدات ووفدا من شباب عشائر التعامرة، في لقاءين منفصلين.

وأكد العيسوي أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ماض في مسيرته التطويرية والتحديثية، باق على مواقفه الشجاعة والسباقة تجاه قضايا أمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

واستهل العيسوي اللقاءين، اللذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، باستعراض مواقف الأردن وجهود جلالة الملك لمساندة وإغاثة الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم.

وأكد العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يبذل، ومنذ بدء العدوان، جهودا إقليمية ودولية مكثفة ومتواصلة من أجل وقفه وضمان مواصلة تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للأهل في غزة.

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 بدورهم، أكد المتحدثون أن السياسية الحكيمة لجلالة الملك، جعلت من الأردن واحة أمن واستقرار في محيط ملتهب، عصيا على جميع التحديات.

 وثمنوا جهود جلالة الملك المستمرة لبناء أردن الحداثة، في مختلف المجالات، مؤكدين أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، ووعي شعبه، والتفافهم حول قيادتهم الهاشمية، وتماسكهم، سيبقى قويا.

 
gnews

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