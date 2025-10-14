بيان صادر عن وزارة الخارجية

وجدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي التأكيد على تثمين المملكة للدور القيادي للرئيس الأميركي دونالد ترامب وجهوده في إنجاز الاتفاق ولإنهاء الحرب، وإعادة إعمار غزة، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، ودفع عجلة السلام الشامل، وإعلانه بأنه لن يسمح بضمّ الضفة الغربية.
وأكّد المجالي أنّ الأردن سيستمر في العمل مع الأشقّاء والشركاء من أجل تحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدّمها حقه في إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
