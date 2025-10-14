الثلاثاء 2025-10-14 07:44 م
 

بيان صادر عن وزارة الخارجية

الثلاثاء، 14-10-2025 07:29 م
الوكيل الإخباري-  أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن تطلعها بأن تسهم مخرجات قمة شرم الشيخ للسلام التي استضافتها جمهورية مصر العربية بالشراكة مع الولايات المتحدة في إنهاء الحرب على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الكافية والمستدامة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، والبدء بتنفيذ خطوات عملية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.اضافة اعلان


وجدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي التأكيد على تثمين المملكة للدور القيادي للرئيس الأميركي دونالد ترامب وجهوده في إنجاز الاتفاق ولإنهاء الحرب، وإعادة إعمار غزة، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، ودفع عجلة السلام الشامل، وإعلانه بأنه لن يسمح بضمّ الضفة الغربية. 

وأكّد المجالي أنّ الأردن سيستمر في العمل مع الأشقّاء والشركاء من أجل تحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدّمها حقه في إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
 
 
