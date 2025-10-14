الثلاثاء 2025-10-14 07:43 م
 

أمين عام وزارة الشباب يتفقد عدداً من المراكز الشبابية في العاصمة والكرك

الثلاثاء، 14-10-2025 06:20 م
الوكيل الإخباري-  قام أمين عام وزارة الشباب الدكتور مازن أبو بقر اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية دورية شملت عدداً من المراكز الشبابية في محافظتي العاصمة والكرك، للاطلاع على واقعها والوقوف على احتياجاتها.اضافة اعلان


وشملت الجولة مركز شباب أم الرصاص في العاصمة عمان، ومركز شباب القطرانة ومركز شابات غور الصافي، ومركز شباب غور الصافي في محافظة الكرك، حيث التقى الدكتور أبو بقر بالكادر الإداري وبعض الشبان المنتسبين للمراكز .

وخلال زيارة مركز شباب غور الصافي، تابع أبو بقر تدريبات الشباب في رياضة التايكواندو، واستمع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم المتعلقة بتطوير البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة مثمناً جهود المدربين والمشاركين في تعزيز ثقافة الرياضة والانضباط والعمل الجماعي بين الشباب.

وأكد الدكتور أبو بقر حرص الوزارة على توفير بيئة شبابية داعمة ومحفزة، موجهاً بضرورة الإسراع في معالجة الملاحظات والمطالب التي طرحها العاملون والشباب، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات والأنشطة المقدمة في المراكز .
 
 
