الثلاثاء 2025-10-14 07:44 م
 

مشروع "قوة النقابات" يطلق سلسلة جلسات توعوية حول الحقوق العمالية

مشروع "قوة النقابات" يطلق سلسلة جلسات توعوية حول الحقوق العمالية
مشروع "قوة النقابات" يطلق سلسلة جلسات توعوية حول الحقوق العمالية
 
الثلاثاء، 14-10-2025 06:54 م
الوكيل الإخباري-  أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، اليوم الثلاثاء، سلسلة من الجلسات التوعوية حول الحقوق العمالية، تستهدف العاملين والعاملات في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.اضافة اعلان


وتأتي هذه الجلسات ضمن أنشطة مشروع "قوة النقابات من أجل عالم عمل أكثر شمولًا ومساواة بين الجنسين"، الذي ينفذه الاتحاد بالشراكة مع برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية.

واختُتمت اليوم، أعمال الجلسة الأولى بمشاركة عدد من العاملين والعاملات من النقابات العمالية المنضوية تحت مظلة الاتحاد، ضمن 12 جلسة توعية قانونية، تقدمها المحامية أسماء عميرة، وسيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة ضمن خطة المشروع.

وتركّز الجلسات، على حقوق المرأة العاملة في قانوني العمل والضمان الاجتماعي، إضافة إلى قضايا الحماية من العنف والتحرش في بيئة العمل. كما تهدف إلى رفع الوعي القانوني بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بالقضايا العمالية، وتوضيح حقوق العاملات والتزاماتهن، وشرح الحد الأدنى للأجور، وأنواع عقود العمل، والتمييز بينها، والآثار القانونية المترتبة عند انتهاء العقد.

ويأتي هذا التعاون بين الاتحاد العام ومنظمة العمل الدولية في إطار مشروع "المساواة في العمل" المموّل من حكومة مملكة النرويج.


Image1_10202514185436827575957.jpg
Image2_10202514185436827575957.jpg
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ولي العهد يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني ورئيسة لجنة التنمية الدولية بالمجلس

أخبار محلية ولي العهد يؤكد ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة بجميع مراحله

أسعار الذهب في الأردن: هل تهبط أم تمضي في رحلة الصعود ؟

خاص بالوكيل أسعار الذهب في الأردن: هل تهبط أم تمضي في رحلة الصعود ؟

ل

أخبار محلية بيان صادر عن وزارة الخارجية

ا

شؤون برلمانية الفايز: قانون الإدارة المحلية رافعة للتنمية ومحور للإصلاح الشامل

ل

شؤون برلمانية حريات الأعيان تزور "الوطني للحقوق الإنسان"

ت

أخبار محلية اتفاقية لدعم وتمكين الشباب الأيتام في العقبة

مشروع "قوة النقابات" يطلق سلسلة جلسات توعوية حول الحقوق العمالية

أخبار محلية مشروع "قوة النقابات" يطلق سلسلة جلسات توعوية حول الحقوق العمالية

أسطول الملكية الأردنية من الأحدث في المنطقة مع تجديد 70% من طائراته

أخبار محلية أسطول الملكية الأردنية من الأحدث في المنطقة مع تجديد 70% من طائراته



 
 





الأكثر مشاهدة