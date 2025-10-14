مشروع "قوة النقابات" يطلق سلسلة جلسات توعوية حول الحقوق العمالية

وتأتي هذه الجلسات ضمن أنشطة مشروع "قوة النقابات من أجل عالم عمل أكثر شمولًا ومساواة بين الجنسين"، الذي ينفذه الاتحاد بالشراكة مع برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية.
واختُتمت اليوم، أعمال الجلسة الأولى بمشاركة عدد من العاملين والعاملات من النقابات العمالية المنضوية تحت مظلة الاتحاد، ضمن 12 جلسة توعية قانونية، تقدمها المحامية أسماء عميرة، وسيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة ضمن خطة المشروع.
وتركّز الجلسات، على حقوق المرأة العاملة في قانوني العمل والضمان الاجتماعي، إضافة إلى قضايا الحماية من العنف والتحرش في بيئة العمل. كما تهدف إلى رفع الوعي القانوني بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بالقضايا العمالية، وتوضيح حقوق العاملات والتزاماتهن، وشرح الحد الأدنى للأجور، وأنواع عقود العمل، والتمييز بينها، والآثار القانونية المترتبة عند انتهاء العقد.
ويأتي هذا التعاون بين الاتحاد العام ومنظمة العمل الدولية في إطار مشروع "المساواة في العمل" المموّل من حكومة مملكة النرويج.
