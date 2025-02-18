العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية يشكل قوة حيوية في إطار القضايا الإقليمية والدولية

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يشكل قوة حيوية في إطار القضايا الإقليمية والدولية، تعكس ثباته على مواقفه الوطنية تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



جاء ذلك، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، وفدا من فريق "كلنا خلف قيادتنا الهاشمية"، ووفدا يمثل فعاليات المجتمع المحلي في منطقة الجبيهة، في لقاءين منفصلين.



وتناول العيسوي، خلال اللقاءين، اللذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، الدور الريادي لجلالة الملك، في ظل المستجدات السياسية والإقليمية، التي تشهدها المنطقة.

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