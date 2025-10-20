الإثنين 2025-10-20 05:33 م
 

العيسوي: الأردن يمضي بثبات خلف رؤية ملكية استشرافية

الإثنين، 20-10-2025 04:38 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، يمضي بثقة واقتدار في مسيرة تحديث وطني شامل، تُجسّد رؤية ملكية استشرافية سبقت زمانها، وتهدف إلى بناء وطن قوي متماسك، قادر على تحويل التحديات إلى فرص، والبقاء منارةً للعقل والاعتدال في إقليمٍ مضطرب.

وقال العيسوي، خلال لقائه، في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الاثنين، وفدًا من لجنتي الشباب والمرأة في الحزب الوطني الإسلامي، إن جلالة الملك أدرك منذ زمنٍ بعيد أن التحديث والإصلاح هما الطريق الوحيد لحماية الدولة وصون منجزاتها، فجاءت رؤيته بثلاثة مسارات متكاملة، لتجسّد نهجًا عميقًا في بناء الإنسان قبل المؤسسة، انطلاقًا من الإيمان بأن الإنسان الأردني هو محور التنمية وغايتها ووسيلتها.

وبيّن العيسوي أن الرؤية الملكية لم تُبنَ على الشعارات أو الخطابات، بل على العمل والإنجاز والتخطيط العلمي، فكان تمكين الشباب والمرأة وتوسيع المشاركة الشعبية وتعزيز بيئة العمل والاستثمار وترسيخ ثقافة الإنتاج، ركائز أساسية في مشروع وطني متكامل يقوده جلالة الملك بعزيمةٍ لا تلين وإرادةٍ لا تعرف المستحيل.

وأضاف أن "ما يميز جلالة الملك أنه لا يقرأ الواقع بعين اللحظة، بل بعين المستقبل؛ فهو لا ينتظر التحديات ليتعامل معها، بل يستبقها ويديرها بحكمة، محولًا الأزمات إلى فرص، فغدت الأردن دولة تحظى باحترام وثقة عالميتين، وصوتًا للحكمة والاتزان في عالمٍ يضجّ بالتوترات."

وأشار العيسوي إلى أن الأحداث المتلاحقة في المنطقة أثبتت أن قراءات جلالة الملك كانت الأصدق والأعمق، وأن مواقفه الصلبة جعلت الأردن صمام الأمان في زمنٍ اختلطت فيه المفاهيم، مضيفًا أن جلالته لا يسعى وراء الأضواء، بل يعمل بصمتٍ وإخلاص من أجل الإنسان، ومن أجل المصلحة العليا للأردن وللمنطقة والعالم.

 وأضاف أن جلالة الملك هو قدوة الأردنيين في الصمود، ومعه جلالة الملكة رانيا العبدالله في جهودها الإنسانية والتربوية التي تجسد نموذج العطاء والمسؤولية، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأمين، الذي يسير على خطى والده بثقة الشباب الأردني وطموحه في العمل والابتكار والإنجاز.

من جهتهم- أكد المتحدثون، خلال اللقاء، أن القيادة الهاشمية المظفرة، وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني، جسدت على مرّ العصور أنموذجًا وطنيًا مشرفًا في الدفاع عن قضايا الأمة العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي ظلّت على الدوام في وجدان الأردنيين وضميرهم.

وأشاروا إلى أن الهاشميين حملوا لواء الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية عبر التاريخ، مؤكدات أن هذا الدور ليس طارئًا ولا مستجدًا، بل هو امتدادٌ لرسالة تاريخية أصيلة، ترسّخت جذورها في الوجدان العربي والإسلامي، وباتت عنوانًا للفداء والثبات على المبدأ.

 
 
