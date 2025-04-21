الإثنين 2025-04-21 04:08 م
 

العيسوي: المخابرات العامة عقل الدولة ودرعها المتين

خلال لقائه ممثلين عن عشائر أبو سرحان وأبو صعيليك وأبو زايد والعورتاني
خلال لقائه ممثلين عن عشائر أبو سرحان وأبو صعيليك وأبو زايد والعورتاني
 
الإثنين، 21-04-2025 02:45 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يمضي بمسيرة الإنجاز الوطني، قوامها التحديث الشامل، ومرتكزها الإنسان الأردني، ضمن رؤية استراتيجية تضع في أولوياتها تعزيز منعة الدولة وتماسكها في وجه التحديات المتعددة.

جاء ذلك خلال لقائه وفدا من عشائر أبو سرحان وأبو صعيليك وأبو زايد، ووفدا من عشيرة العورتاني في الديوان الملكي الهاشمي، وبحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.

وقال العيسوي إن مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك بكل عزم واقتدار، إنما هي استمرار لنهج هاشمي أصيل، يؤمن بأن لا بناء دون وحدة، ولا تطور دون تماسك داخلي.

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وفي هذا السياق، ثمّن العيسوي الدور المتقدم الذي تقوم به دائرة المخابرات العامة، باعتبارها ركيزة رئيسية في منظومة الأمن الوطني، مؤكدًا أن هذه المؤسسة العريقة لطالما كانت وما تزال سدًا منيعًا في وجه كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الأردن واستقراره.
 

من جهتهم أعرب المتحدثون، خلال اللقاءين، عن اعتزازهم العميق بقيادة جلالة الملك، مشيدين برؤيته الإصلاحية التي أرست دعائم التحديث والعدالة، وعززت مكانة الأردن على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد المتحدثون أن ولاءهم للعرش الهاشمي ثابت لا يتزحزح، وأنهم ماضون خلف القيادة بثقة ويقين، مؤمنين بأن ما تحقق من منجزات ما هو إلا نتيجة للإرادة الصلبة والرؤية الحكيمة لجلالة الملك.

وأشاد المتحدثون بالدور المحوري الذي تقوم به دائرة المخابرات العامة، مؤكدين أنها كانت وما تزال درع الوطن وحصنه المنيع، بفضل ما تتحلى به من كفاءة عالية ويقظة دائمة.

 
gnews

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