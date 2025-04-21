العيسوي: المخابرات العامة عقل الدولة ودرعها المتين

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يمضي بمسيرة الإنجاز الوطني، قوامها التحديث الشامل، ومرتكزها الإنسان الأردني، ضمن رؤية استراتيجية تضع في أولوياتها تعزيز منعة الدولة وتماسكها في وجه التحديات المتعددة.



جاء ذلك خلال لقائه وفدا من عشائر أبو سرحان وأبو صعيليك وأبو زايد، ووفدا من عشيرة العورتاني في الديوان الملكي الهاشمي، وبحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.



وقال العيسوي إن مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك بكل عزم واقتدار، إنما هي استمرار لنهج هاشمي أصيل، يؤمن بأن لا بناء دون وحدة، ولا تطور دون تماسك داخلي.

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وفي هذا السياق، ثمّن العيسوي الدور المتقدم الذي تقوم به دائرة المخابرات العامة، باعتبارها ركيزة رئيسية في منظومة الأمن الوطني، مؤكدًا أن هذه المؤسسة العريقة لطالما كانت وما تزال سدًا منيعًا في وجه كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الأردن واستقراره.



