العيسوي: المخابرات العامة عقل الدولة ودرعها المتين

جاء ذلك خلال لقائه وفدا من عشائر أبو سرحان وأبو صعيليك وأبو زايد، ووفدا من عشيرة العورتاني في الديوان الملكي الهاشمي، وبحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.
وقال العيسوي إن مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك بكل عزم واقتدار، إنما هي استمرار لنهج هاشمي أصيل، يؤمن بأن لا بناء دون وحدة، ولا تطور دون تماسك داخلي.
وأكد المتحدثون أن ولاءهم للعرش الهاشمي ثابت لا يتزحزح، وأنهم ماضون خلف القيادة بثقة ويقين، مؤمنين بأن ما تحقق من منجزات ما هو إلا نتيجة للإرادة الصلبة والرؤية الحكيمة لجلالة الملك.
وأشاد المتحدثون بالدور المحوري الذي تقوم به دائرة المخابرات العامة، مؤكدين أنها كانت وما تزال درع الوطن وحصنه المنيع، بفضل ما تتحلى به من كفاءة عالية ويقظة دائمة.
-
أخبار متعلقة
-
15 مليون دينار أرباح شركة توزيع الكهرباء لعام 2024
-
مؤسسة الضمان تطلق نظام آلي جديد لتحليل ومتابعة مديونية المنشآت
-
"المواصفات" تتعامل مع 47 ألف بيان جمركي خلال الربع الأول
-
وزارة الزراعة تستعرض أبرز إنجازاتها خلال آذار الماضي
-
قاضي القضاة: رسالة الإسلام تدعو للاعتدال والوئام لا للتطرف والغلو
-
الامن العام : ضبط 5 مركبات كان يقودها سائقون لا يحملون رُخص قيادة قانونية
-
وزارة الداخلية تستعرض أبرز إنجازاتها خلال آذار
-
متحف الأطفال المتنقل يفتتح فعالياته في البترا