العيسوي: حكمة القيادة الهاشمية ووحدة الصف يجسدان قوة الأردن ومنعته

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، أن الأردن ماضٍ في مسيرة البناء والتحديث الشاملة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرا إلى أن خطاب العرش السامي يمثل رؤية شاملة لتعزيز منعة الدولة وترسيخ نهج الثبات والتلاحم.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدين من أبناء عشائر التعامرة وشباب أبناء وبنات عشيرة الشرعة بني صخر من منطقة الباعوج في محافظة المفرق.



وأكد العيسوي أن الصمود الأردني هو ثمرة الإرادة الوطنية ووحدة الإيمان بالوطن، وهو ما جعل الأردن قادرًا على النمو والتقدم رغم التحديات الإقليمية والدولية.



وأشار العيسوي إلى أن مضامين خطاب العرش الذي افتتح به جلالته اعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة، عبّرت عن نهج هاشمي راسخ يقوم على تمكين المواطن والارتقاء بالخدمات وترسيخ العدالة، لافتًا إلى أن الخطاب رسم ملامح مرحلة جديدة من العمل الوطني قوامها أن الأردني هو درع القائد وشريك المسيرة.

من جانبهم، عبّر المتحدثون، خلال اللقاءين، عن اعتزازهما العميق بقيادة جلالة الملك، مؤكدين الالتفاف المطلق حول القيادة الهاشمية، والإيمان الراسخ برؤيتها في حماية الأردن والدفاع عن قضايا الأمة.



وقالوا إن الأردنيين لا يهابون التحديات ما دامت قيادتهم هاشمية وفي ظهرهم جلالة الملك، مؤكدين التزامهم بالعمل والبناء في إطار الواجب الوطني الذي يقع على مسؤولية كل أردني وأردنية.