الأربعاء 2025-11-12 05:06 م
 

العيسوي: حكمة القيادة الهاشمية ووحدة الصف يجسدان قوة الأردن ومنعته

خلال لقائه فعاليات عشائرية وشبابية
خلال لقائه فعاليات عشائرية وشبابية
 
الأربعاء، 12-11-2025 03:50 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، أن الأردن ماضٍ في مسيرة البناء والتحديث الشاملة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرا إلى أن خطاب العرش السامي يمثل رؤية شاملة لتعزيز منعة الدولة وترسيخ نهج الثبات والتلاحم.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدين من أبناء عشائر التعامرة وشباب أبناء وبنات عشيرة الشرعة بني صخر من منطقة الباعوج في محافظة المفرق.

وأكد العيسوي أن الصمود الأردني هو ثمرة الإرادة الوطنية ووحدة الإيمان بالوطن، وهو ما جعل الأردن قادرًا على النمو والتقدم رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأشار العيسوي إلى أن مضامين خطاب العرش الذي افتتح به جلالته اعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة، عبّرت عن نهج هاشمي راسخ يقوم على تمكين المواطن والارتقاء بالخدمات وترسيخ العدالة، لافتًا إلى أن الخطاب رسم ملامح مرحلة جديدة من العمل الوطني قوامها أن الأردني هو درع القائد وشريك المسيرة.

اضافة اعلان

 

 من جانبهم، عبّر المتحدثون، خلال اللقاءين، عن اعتزازهما العميق بقيادة جلالة الملك، مؤكدين الالتفاف المطلق حول القيادة الهاشمية، والإيمان الراسخ برؤيتها في حماية الأردن والدفاع عن قضايا الأمة.

وقالوا إن الأردنيين لا يهابون التحديات ما دامت قيادتهم هاشمية وفي ظهرهم جلالة الملك، مؤكدين التزامهم بالعمل والبناء في إطار الواجب الوطني الذي يقع على مسؤولية كل أردني وأردنية.


وثمنوا جهود جلالة الملك في سبيل رفعة الأردن وتوفير الحياة الكريمة للمواطن الأردني، مشيرين إلى أن المكارم والمبادرات الملكية هي "قلائد فخر واعتزاز تبعث في النفس الفرحة والسرور وتعزز الانتماء والولاء لجلالة الملك".

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الأمن العام وتجارة الاردن يطلقان مبادرة "شركاء في الوعي"

أخبار محلية الأمن العام وتجارة الاردن يطلقان مبادرة "شركاء في الوعي"

الملازم عبد الرؤوف كامل

مناسبات تهنئة الملازم عبد الرؤوف كامل عبيدات

زخات من أمطار الخير الاثنين في هذه المناطق

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يوجه برفع الجاهزية استعدادا لعدم الاستقرار الجوي

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية أمن وحماية المطارات ويفتتح عدداً من المباني

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية أمن وحماية المطارات ويفتتح عدداً من المباني

وزارة الطاقة

أخبار محلية وزارة الطاقة: 3430 برميل نفط عراقي تصل إلى المصفاة ضمن مذكرة التفاهم السابقة

خلال لقائه فعاليات عشائرية وشبابية

أخبار محلية العيسوي: حكمة القيادة الهاشمية ووحدة الصف يجسدان قوة الأردن ومنعته

نع

تكنولوجيا وضع التصفح المتخفي.. خصوصية كاملة أم اسم مضلل؟

كابيتال بنك ينضم لمبادئ تمكين المرأة التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيزاً للتنوع والمساواة في بيئة العمل

أخبار الشركات كابيتال بنك ينضم لمبادئ تمكين المرأة التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيزاً للتنوع والمساواة في بيئة العمل



 
 





الأكثر مشاهدة