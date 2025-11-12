العيسوي: حكمة القيادة الهاشمية ووحدة الصف يجسدان قوة الأردن ومنعته

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدين من أبناء عشائر التعامرة وشباب أبناء وبنات عشيرة الشرعة بني صخر من منطقة الباعوج في محافظة المفرق.
وأكد العيسوي أن الصمود الأردني هو ثمرة الإرادة الوطنية ووحدة الإيمان بالوطن، وهو ما جعل الأردن قادرًا على النمو والتقدم رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأشار العيسوي إلى أن مضامين خطاب العرش الذي افتتح به جلالته اعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة، عبّرت عن نهج هاشمي راسخ يقوم على تمكين المواطن والارتقاء بالخدمات وترسيخ العدالة، لافتًا إلى أن الخطاب رسم ملامح مرحلة جديدة من العمل الوطني قوامها أن الأردني هو درع القائد وشريك المسيرة.
وقالوا إن الأردنيين لا يهابون التحديات ما دامت قيادتهم هاشمية وفي ظهرهم جلالة الملك، مؤكدين التزامهم بالعمل والبناء في إطار الواجب الوطني الذي يقع على مسؤولية كل أردني وأردنية.
وثمنوا جهود جلالة الملك في سبيل رفعة الأردن وتوفير الحياة الكريمة للمواطن الأردني، مشيرين إلى أن المكارم والمبادرات الملكية هي "قلائد فخر واعتزاز تبعث في النفس الفرحة والسرور وتعزز الانتماء والولاء لجلالة الملك".
