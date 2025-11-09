العيسوي: قوة الأردن قائمة على التلاحم بين القيادة والشعب

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، أن الأردن، بقيادته الهاشمية، يقف دائماً في قلب التاريخ، ثابتاً على مبادئه، راسخاً في دفاعه عن الحق، وصوتاً للشرف والضمير الإنساني، مشيراً إلى أن الموقف الهاشمي، كما عبّر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي، وضع بصمات الثبات والوحدة الوجدانية تجاه القضية الفلسطينية، التي ستبقى قضيتنا الأولى والمركزية.



وخلال لقائه، اليوم الأحد، وفداً من كلية دي لاسال الفرير في الديوان الملكي الهاشمي، شدّد العيسوي على أن مواقف جلالة الملك في المحافل الدولية كانت ولا تزال صوتاً صريحاً وواضحاً في الدفاع عن الحق الفلسطيني ورفض العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة، مشيراً إلى أن الأردن سيبقى السند الأمين لفلسطين والدرع الحامي للقدس ومقدساتها، انسجاماً مع رسالته التاريخية والإنسانية.

وأشار العيسوي إلى أن خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك لافتتاح أعمال مجلس الأمة، شكّل محطة وطنية جامعة أعادت تعريف مفهوم قوة الدولة الأردنية، باعتبارها قوة قائمة على التلاحم بين القيادة والشعب، وعلى الإيمان الراسخ بأن الأردني هو درع الوطن وحامي الحمى.



وبيّن أن الصمود الأردني لم يكن يومًا وليد صدفة، بل ثمرةُ إرادةٍ وطنيةٍ صلبة ووحدةٍ راسخةٍ جعلت الأردن قادرًا على تجاوز الأزمات ومواصلة مسيرة البناء والإنجاز.

من جهتهم، أعرب أعضاء وفد كلية دي لاسال الفرير خلال اللقاء، عن أسمى آيات الولاء والإخلاص والانتماء للوطن وللقيادة الهاشمية، مؤكدين العهد على المضي خلف القيادة التي غرست في نفوس الأردنيين قيم العطاء والانضباط والعمل المخلص من أجل خدمة الإنسان الأردني.



وقالوا إلى أن وجودهم في الديوان الملكي الهاشمي، هو تعبير عن الاعتزاز بمسيرته ودوره في ترسيخ قيم الوطنية والقيادة والحكمة، مشيرين أن كلية دي لاسال الفرير، التي تمتد مسيرتها التربوية لأكثر من خمسة وسبعين عامًا، كانت وما تزال منارة للعلم والمعرفة، أنبتت أجيالاً من الرجال والنساء الذين خدموا الوطن بإخلاص في مختلف الميادين، مستلهمين في عطائهم رؤية جلالة الملك الثاقبة وحرصه على بناء الإنسان الأردني المؤمن بالقيم والمواطنة والعلم.



وأكدوا أن جلالة الملك يمثل رمز العزيمة، الذي يكرس وقته وجهده لرفعة الأردن وأمنه واستقراره.