العيسوي يرعى احتفال نادي ضباط متقاعدي عمان باليوبيل الذهبي لتأسيسه

الوكيل الإخباري- رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، احتفال نادي الضباط المتقاعدين-عمان، بمناسبة اليوبيل الذهبي على تأسيسه.

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وقال العيسوي، في كلمة له خلال الحفل، الذي أقيم في مقر النادي بمنطقة الجندويل، وأداره مدير النادي العقيد المتقاعد المهندس حسين الفراهيد، إن المتقاعدين العسكريين في مختلف مواقعهم، ومن مختلف الأجهزة والأصناف والرتب، دائمًا في قلب ووجدان جلالة الملك، باعتبارهم مصدر فخر واعتزاز وتقدير لجلالته ولجميع الأردنيين.



وأشار العيسوي إلى حرص واهتمام جلالة الملك على تفعيل قنوات التواصل مع أبناء وبنات الوطن بمختلف مناطق المملكة، خاصة المتقاعدين العسكريين.