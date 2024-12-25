العيسوي يرعى احتفال نادي ضباط متقاعدي عمان باليوبيل الذهبي لتأسيسه

وقال العيسوي، في كلمة له خلال الحفل، الذي أقيم في مقر النادي بمنطقة الجندويل، وأداره مدير النادي العقيد المتقاعد المهندس حسين الفراهيد، إن المتقاعدين العسكريين في مختلف مواقعهم، ومن مختلف الأجهزة والأصناف والرتب، دائمًا في قلب ووجدان جلالة الملك، باعتبارهم مصدر فخر واعتزاز وتقدير لجلالته ولجميع الأردنيين.
وأشار العيسوي إلى حرص واهتمام جلالة الملك على تفعيل قنوات التواصل مع أبناء وبنات الوطن بمختلف مناطق المملكة، خاصة المتقاعدين العسكريين.
ولفت العيسوي إلى التوجيهات الملكية المستمرة بضرورة توفير الرعاية وتحسين الظروف المعيشية، للمتقاعدين العسكريين، من ضباط وضباط صف وأفراد، تقديراً من جلالته للعطاء المتميز والتضحيات الجليلة التي تقدمونها، في سبيل الدفاع عن حمى الوطن، وصون مقدراته وحماية منجزاته.
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