الأحد 2025-09-07 04:52 م
 

العيسوي يلتقي وفدا من قطاع الصناعات الغذائية

الأحد، 07-09-2025 03:51 م
الوكيل الإخباري-    التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي اليوم الأحد، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدًا صناعيًا يمثل شركة مطاحن ومعامل المعكرونة (الغزال)، برئاسة رأفت القاضي رئيس هيئة المديرين.


وأكد العيسوي، خلال اللقاء، أهمية القطاع الصناعي ودوره المحوري في تعزيز الأمن الغذائي ورفد الاقتصاد الوطني، مشددًا على توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد بترسيخ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في التنمية المستدامة ورفع مستوى الإنتاجية.

من جانبهم، أكد ممثلو الشركة حرصهم على تجسيد الرؤية الملكية في دعم القطاع الصناعي كرافعة أساسية للتنمية والتشغيل، مستعرضين مسيرة الشركة التي تأسست قبل 75 عامًا وتضم نحو 300 موظف جلّهم من الأردنيين، فضلًا عن جهودها المستمرة في التحديث والتطوير لمواكبة المنافسة في الأسواق العالمية.
 
 
