العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر أبو سلمى وطاس وهاكوز

ونقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد المرحوم محمود متعب أبو سلمى وعموم عشيرة أبو سلمى، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرة طاس وهاكوز، بوفاة المرحومة زكية إسماعيل هاكوز، أرملة المرحوم محمد إسماعيل طاس وشقيقة اللواء المتقاعد خير الدين هاكوز، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.
